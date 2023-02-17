Başvurular başlıyor: 15 milyon emekliye 100.000 TL ödeme verileceği açıklandı

Emekli maaş hesabınız üzerinden 100000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabileceğiniz bir kampanya duyuruldu. Denizbank ve Garanti Bankası tarafından yapılan bu kampanya sadece emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlar için verilmektedir. Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlara uygun olarak ödemeler hızlı bir şekilde verilmektedir.

Denizbank ve Garanti Bankası üzerinde hesabınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda işlemleriniz hızlı birşekilde yapılmaktadır. Banka kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için uygun faizlerle ödemeler gerçekleştirilir ve başvurular, hızlı bir şekilde hesaplara yatırılmaktadır.

Emekli maaş hesabınız üzerinden 100000 TL nakit kredi ödemesi...

Emekli maaşınızı, Denizbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden, Denizbank'ın mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Denizbank üzerinden daha önce emekli kredisi almayan kişilere 100000 TL'ye kadar kredi ödemesi gerçekleştirirken, daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapan vatandaşlarda kendi limitleri üzerinden kredi kullanabiliyor. 100000 TL kredi onayı almanız durumunda 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabiliyor ve düşük faizli krediyi hesabınıza yatırabiliyorsunuz.

Emekli maaşına, eğer Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gidebilir veya banka internet sitesi üzerinden ön başvuru yapabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurularda, Garanti Bankası, sizlere hızlı bir şekilde sonuç verirken, özellikle de şubeler üzerinden yapılan kredi başvuruları, şube yetkisi onayından geçerek sizlere sunulmaktadır. Emekli maaşınızı, Garanti Bankasına taşıyarak, kredi almak istiyorsanız da banka sizlere destek verecek ve yüksek limitli krediler kullandırırken diğer bankalardaki olan kart borçlarınızı ve kredi borçlarınızı da tek bir yerde toplayabileceğiniz transfer kredisi ödemesi gerçekleştirmektedir.