Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank duyurdu! Emeklilere 100.000 TL net ödeme olacak

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden yapılan duyuru ile birlikte 100.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi alabilecekleri bir kredi paketi açıklandı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank özellikle emekli maaşı alan vatandaşlara vereceği bu nakit kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için banka müşterileri olmaları durumunda işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştireceğini ve ihtiyaç kredisi başvurularını da bu şekilde yapabileceğini internet sitesi üzerinden açıkladı.

3 kamu Bankası üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız emekli maaşınızı bu bankalara taşıyarak dilediğiniz zaman işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklilere uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirecek olan kamu bankaları devlet destekli faiz oranlarından yararlanmak şartı ile sizlere 5 dakika içerisinde ödeme vermektedir.

50.000 TL ve 100.000 TL arasında emekli ödemesi alacak olan vatandaşlar 24 ay vadeli Kredi işlemlerini gerçekleştirebilirler ve nakit kredi kullanabilmektedirler. 3 kamu Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirecek emeklilerin Daha önce bu bankalardan kredi kullanmış olmaları durumunda hem o krediyi hem de diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarını kapatan 100.000 TL ödeme alabilmektedirler.

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinde ilk defa maaş taşıma işlemleri yapıyorsanız 10.000 TL üzerinde emekli maaşı almanız durumunda sizlere aynı zamanda 5000 TL emekli promosyonu ve yüksek limitli kredi kartı ödemeleri ile birlikte belirtilen ihtiyaç kredileri kullandırılmaktadır.