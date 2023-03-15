Garanti bankası ve 1 bankadan açıklama geldi! ATM üzerinden de alacaksınız, 40.000 TL ödenecek! Hemen başvurun!

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere hem banka şubelerinden hem banka internet sitesi üzerinden hem de ATM üzerinden 40.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi ödemesi verileceği açıklandı.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlara belirli Kredi politikalarına uygun olarak işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapılacak ve kredi ödemeleri kullandırılacaktır.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası tarafından ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar bireysel müşteriler olmaları durumunda Kredi ödemelerini hemen alabilmektedir.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi sizlere 40.000 TL'ye kadar ödenirken, gelir belgesiz olarak alabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen kişiler 3 ay ertelemeli olarak da kredi kullanabilmektedir.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız ve ihtiyaç kredisi başvurunuzu kolay bir şekilde yapmak istiyorsanız 40.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesinden faydalanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli imkan sağlanarak ihtiyaç kredisi ödemesi hızlı bir şekilde verilmektedir. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası yaptığı bu kampanyalarda kendi banka hesapları olan vatandaşlara internet bankacılığını kullanmak durumunda daha uygun masrafsız ve gelir belgesiz kredi imkanı sağlamaktadır.