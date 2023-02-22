Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank İhtiyaç Kredisi Faizleri Düştü! 90.000 TL’ye Kadar Veriyor

Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızın nakit para desteğine olan ihtiyacı giderek artıyor. Bu ihtiyaçlarını bir an önce karşılamak isteyenler bankalardan ihtiyaç kredisi çekmeyi tercih ediyor. Bu kapsamda kendilerine en uygun faiz oranı ve taksit seçenekleriyle kredi verecek bankalara talepte bulunuyor.

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank, ihtiyaç kredisi faizleri en düşük olan bankalar arasında yer alıyor. Akbank da özel bankalar arasında en az faiz oranı uygulayan banka olma niteliği taşıyor.

ZİRAAT BANKASI İHTİYАÇ KREDİSİ BАŞVURUSU

Düşük faiz oranları sunması ve devlet bankası olması nedeniyle en çok tercih edilen bankalardan biri olan Ziraat Bankası, maddi desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara destek olmaya devam ediyor ve 90.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarını karşılamaları için kredi veriyor.

Sadece birkaç şartı karşılayan kişilerin başvuruları hemen onaylanıyor ve kredileri anında hesabına yatıyor. Çalışan kişilerin, kredi almaları için en az 6 aylık sigortası olması gerekiyor. Emeklilerin de emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alması gerekiyor. Bu şartları karşılıyorsanız ve Ziraat Bankası müşterisiyseniz, internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvurunuzu tamamladıktan sonra bankadan ne kadarlık bir krediye onay aldığınız bilgisi size verilir. Kabul etmeniz halinde size en yakın Ziraat Bankası şubesine başvuruda bulunarak, 36 aya kadar vade ile kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

VAKIFBANK 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Bankalardan yüksek miktarda maddi destek almak isteyenler Vakıfbank'a başvuru yaparak 90.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilirler. Kredi geri ödemeleri 36 ayda yapılabilir ve Vakıfbank 3 ay da erteleme fırsatı verir. Ancak krediye başvuru yapabilmek için belirli şartları karşılamanız gerekmektedir. Çalışıyorsanız en az 1 yıllık bir sigortanızın olması, emekli olduysanız emekli maaşınızı Vakıfbank aracılığı ile almanız beklenmektedir. Bu şartları karşılayan vatandaşlar, düşük faizle ihtiyaç kredisi almak için, Vakıfbank şubeleri ve internet bankacılığını kullanarak başvuruda bulunabilir. Yüz yüze başvurularda bankanın internet sitesinde belirtilen gerekli evrakların da teslim edilmesi gerekmektedir.

AKBANK DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Akbank, kredi notu düşük olanların kredi çekmek için sık başvurduğu bankalardan biridir. 36 aya kadar vade seçenekleri ve 3 ay erteleme seçeneği sunan Akbank, kredi notunuza göre faiz oranı belirler. Böylece, kredi notu düşük olanlar da yüksek faizle olsa bile kredi çekebilmektedir.

Akbank, 90.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi başvurularını 3 ay ertelemeli olarak internet sitesi üzerinden kabul etmektedir. Kredi başvurusu yapıldıktan kısa bir süre sonra sonuç başvuruyu yapan kişiye bildirilmektedir. Kredi notu yüksek olanlar, normal faiz oranlarına göre daha düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabilirler. Akbank internet bankacılığı şifreniz varsa, 90.000 TL'lik kredi başvurunuzu şubeye gitmenize gerek kalmadan internet bankacılığı aracılığıyla yapabilirsiniz. Ayrıca kimlik belgenizle en yakın Akbank şubesine giderek müşteri temsilcilerinin yardımıyla da başvuru yapabilirsiniz.