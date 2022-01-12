Ziraat Bankası Üzerinden Emekliye İyi Haber Var! Maaş Alıp Almamanız Önemli Değil, Başvuru Yapan 100.000 TL Alacak

Ziraat Bankası, ülkemizde kamu bankası olmasından dolayı vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında geldiği gibi emekli olan kişilerinde maaş almış olduğu bankalardan birisidir. Ziraat Bankası üzerinden yapılan açıklama ile birlikte emekli maaşını bu bankadan alan veya almayan, herkezin kredi başvurusu yapabileceğini ve 100.000 TL'ye kadar istedikleri zaman düşük faizli nakit kredi kullanabileceğini açıkladı.

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte son zamanlarda vatandaşların ihtiyaçlarına destek olmayı amaçlıyor. Düşük faiz oranları ile verilecek olan bu kredilerde, emekliler de yararlanabiliyor. Emekli olan kişiler banka üzerinden başvuru yapmak istiyorlarsa banka şubesine gitmeden de artık oturdukları yerden internet bankacılığını kullanarak banka üzerinden hem kredi başvurusu yapabiliyor hem de tüm bankacılık işlemlerini 7 gün 24 saat görebiliyor.

Ziraat Bankası tarafından yapılan son kampanya ile birlikte vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa bu bankanın yapmış olduğu kampanyaya katılarak 100 bin TL ve 24 ay vadeli nakit kredi kullanabiliyorlar.

Başvuru

Ziraat Bankası tarafından verilen nakit kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 100000 TL kullanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz kredi başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için ayrıca bankanın internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak ta işlem yapabilirsiniz.

Banka kredi notu düşük olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinde olması gerekiyor. Emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinde olmayan kişilerin başvuru yaptıktan sonra diğer bankadaki borçları hesaplanır ve bu borçları kapatmak kaydıyla kredi kullandırılır.

Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler ayrıca bu bankadan maaş almış olmaları durumunda mobil uygulama aracılığı ile de kredi başvurusunda bulunabiliyor. Acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 50.000 TL'ye kadar kredi kullanırlarsa 36 ay vadeli olarak işlem yaparken, 50.000 TL üzerindeki kredilerde banka en fazla 24 ay vadeyle kredi imkanı sağlıyor.

Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizin diğer bankadaki tüm borçlarınızı hesaplar ve bu borçla da kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sizlere sağlamaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ayrıca, ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilir.