Ziraat Bankası Üzerinden Emekli Maaşı Alanlar! Maaş Hesabınıza Nakit Yatıyor…

Ziraat Bankası üzerinden maaş alanlar nakit ödeme alabilecek. Haber banka üzerinden geldi. Emekli maaşı ile geçinen vatandaşlara nakit imkân sağlanıyor. Borç kapatma yâda ev ihtiyaçları için emekli maaşı üzerinden destek verilecek.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapılarak acil ihtiyaçlarınızı giderebilir ya da borçlarınızı kapatabilirsiniz. Emekli maaşı üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara yüksek limitli kredi onayı verilecek. Düzenli olarak yatan maaş üzerinden ihtiyaç kredisi verileceği Ziraat Bankası tarafından duyuruldu. İhtiyaç halinde başvuru yaparak ihtiyacınızı göre nakit kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Tarafından Verilen Emekli Kredisi

Ziraat Bankası üzerinden kredi almak isteyenlere kısa sürede kredi sonucu bildiriliyor. Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapan kişiye hemen destek verilecek. Nakit kampanyaya katılım sağlamak isteyenler emekli maaşını banka üzerinden almaları durumunda bu imkândan faydalanabilecek.

Ziraat Bankası üzerinden verilecek krediyi almak isteyenler, emekli maaşını banka üzerine taşımaları halinde nakit kredi kullanabilecek. Nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 bin liraya kadar gelir belgesiz nakit ödeme yapılacak. Nakit kampanyada 36 ay vade geçerli olacak. Aylık ödemeler ise 193 lira tutarda gerçekleşecek.

Ziraat Bankası emekli vatandaşlara sağlamış olduğu bu kampanyada ilk ödemeyi 3 ay sonraya erteliyor. İsteyen vatandaş kredi taksitlerini aylık, isteyenler ise 2 aylık veya 3 aylık olarak yapabilecek. Başvurularını en yakın banka şubesi üzerinden yapabildikleri gibi internet üzerinden de yapabilirler. Başvuru yapıldığında banka tarafından ilgili kişiye 5 dakika gibi kısa sürede kredi sonucu iletiliyor. Verilecek sonuca göre kredi tutarını hemen hesabınıza aktarabilirsiniz. İhtiyaç olması halinde başvurunuzu yaparak kredinizi kullanabilirsiniz.