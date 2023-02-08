O Banka Muslukları Açtı, Bireysel Ticari Emekli Olanlara 150.000 TL Ödeme!

Şubat ayında yeni kampanya düzenleyen banka, vatandaşlara 150 bin lira tutarında kredi verecek. Verilecek kredi ile isteyen ihtiyaç kredisi olarak kullanabilecek, isteyen ise borç kapatma kredisi olarak kullanabilecek. Nakit ihtiyacı hissedildiğinde ön plana çıkan Garanti Bankası, vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkânı sağlıyor. Banka internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda başvuruların alınmaya başladığını bildirdi. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar banka şubeleri üzerinden başvuru yapabildikleri gibi, bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvurularını yapabilir.

Bankanın belirlemiş olduğu banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, rahatlıkla kredi onayı alabilir. Kredi politikalarına uygun olarak başvuruda bulunan vatandaşlara kredi onayı verildiğinde 150 bin liraya kadar acil nakit kredisi kullandırılacak. Kullanılacak kredide 36 ay vadenin yanı sıra 24 ay vade seçenekleri de bulunuyor. Ayrıca ilk ödenecek taksitte 3 ay erteleme imkânı da mevcut bulunuyor.

Kredi kullanmak isteyen vatandaşların kredi notu 1100 ve üzeri olması gerekir. Kredi puanı uygun olan kişiler için gelir belgesine gerek duyulmadan kredi imkânı sağlanacak. Emekli maaşını banka üzerinden alan kişilerin yanı sıra farklı bankalardan emekli maaşı alan kişiler de bu imkândan faydalanabilecek. Farklı banklarda emekli maaşı bulunan kişiler emekli maaşını banka üzerine taşımaları halinde kredi imkânından faydalanabilecek.

Başvuru yapmak için en yakın banka şubesine kimlik belgesi ve gelir belgesi ile gitmeniz gerekir. Banka üzerinde hesabınız mevcut ise bankanın internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi formu doldurularak kredi başvurusu yapılabilir. Yapılan başvuru sonucu TC kimlik numarası üzerinden kredi puanı sorgulaması yapılarak alınabilecek kredi onayı sizlere iletilir. Düzenli kredi ödemesi yapan vatandaşlar sıkıntısız bir şekilde ihtiyaç ya da borç kapatma kredisi kullanabilecek.