Ziraat Bankası üzerinden duyuru önemli! Devlet destekli 0.49 faizle nakit ödemeleri başladı

Ziraat Bankası üzerinden nakit destek almak isteyen vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada 049 faiz oranları ile kredi kullanacak olan kişilere bazı şartlar oluşturuldu. Daha önce Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanmış ve düzenli ödemeler yapmış olan kişiler ile birlikte bankadan maaş alan kişilere verilecek olan 0.49 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasında 10.000 TL'ye kadar limit oluşturulmaktadır.

Devlet destekli olarak 10.000 TL'ye kadar kullanacağınız bu krediler de ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak toplamda 36 ay vadeli kredi alabileceksiniz. Ziraat Bankası emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için başlattıkları bu kampanyalar da hızlı bir şekilde sonuç alabilmektedir.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 0.49 faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen vatandaşlara yapılan Bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilerin 5 dakika içerisinde banka şubeleri üzerinden kredi başvurusu yapabileceklerini söyleyebiliriz. Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan ve bu Banka hesabı üzerinden almış oldukları internet şifresi ile birlikte sizler de başvurularınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenecekleri yeni kredi kampanyası başvurusu yapılmaktadır. Yapılacak olan bu işlemler için kredi kullanmak isteyen vatandaşlar internet bankacılık uygulamasına giriş yaparak Ziraat bankası uygulaması üzerinden kredi başvurusunda gerçekleştirebilir.