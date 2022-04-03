TC kimlik numaranızı yazarak 70.000 TL ödeme alın! Kimlik numarası üzerinden başvuru yaparak işlem yapacak kişilere hemen destek ödemesi verilecek. Kimlik numarası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek 70000 liraya kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Finansbank'ın başlattığı bu kampanya ile birlikte hızlı bir şekilde nakite Onay alabilecektir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyası olarak başlatılan ve vatandaşları 70 bin TL'ye kadar nakit kredi ödemesi yapılacak olan bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştireceğini söyleyebiliriz.

Qnb Finansbank tarafından başlatılan Bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilmeleri için bazı şartlar aranmaktadır. Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşlar hızlı bir şekilde başvuru yapmak istiyorlarsa cep telefonları üzerinden mesaj atabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj ile birlikte 70 bin TL'ye kadar nakit onay alabilir ve bu Kredi kampanyasına katılarak 24 ay vadeli tüketici kredisi kullanabilirsiniz.

Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu 70 bin TL nasıl yapılır?

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak isteyen kişiler hızlı bir şekilde sonuç almak istiyorlarsa sms kredi servisine başvurularını gerçekleştirebiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapmak isteyen vatandaşlar t.c. kimlik numarasını 50 30 numara sana mesaj olarak göndermeleri durumunda 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebileceklerdir.

Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katıldıktan sonra sizlere verilecek olan kredi sonucu Kredi puanınıza göre değerlendirilecektir. Kredi puanı uygun olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek isterlerse banka şubeleri üzerinden de sadece kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz olarak nakit kredi kullanabilir.

Qnb Finansbank müşterileri eğer banka hesapları olmaları durumunda kredi kullanmak istiyorlarsa mobil uygulama üzerinden başvurularına gerçekleştirilen kredi alabilecektir.