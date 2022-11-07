Ziraat Bankası Ucuza Araç Satıyor! Son Dakika Haberi Verildi!

Birçok kalemin arttığı ve halen artışların devam ettiği ülkemizde Ziraat Bankası ikinci el araç satışı ilanı çıkardı. Teklifli olarak çıkarılan ilanda 100.000 TL'ye Ford marka aracın olduğu ve alıcılardan teklif beklediği de eklendi. Halkın yanında yer almasıyla bilinen Ziraat Bankası'nın ilanında birçok araba görülüyor.

İkinci El Satışlarına Yeni Bir İvme

Kamu bankaları arasında bulunan ve kampanyalarıyla adından söz ettiren Ziraat Bankası ikinci el araç satış ilanını detaylı bir şekilde açıkladı. Ziraat Bankası ara ara teklifli olmak şartıyla ikinci el araba satışı ilanlarına çıkmaya devam ediyor. Son yapılan açıklamada ise Ziraat Bankası'nın 100.000 TL'ye Ford Transit Connect marka aracı teklifli olarak ilana çıkardığı görüldü. Aracı satın almak isteyenlerin Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapması ve aracın fiyat tutarının %6'sını peşin olarak yatırmasının gerekliliğini de ilanda detaylıca açıkladı.

Ford Transit Connect marka aracın zırhlı bir araç olduğu ve çekme belgesine sahip olduğu da satılık ilanında detaylı bir şekilde yer aldı. Adana ilinde bulunan bu araç için teklifli bir şekilde satış ilanının yer aldığı da görüldü. Teklif sunmak için alıcıların Ziraat Bankası şubelerine giderek aracın muhammen bedelini hesaplatması ve bunun üzerinden %6'sının ödenmesi şartı konduğu da ifade edildi. Ziraat Bankası ikinci el araç satış ilanında yer alan diğer araçlarda piyasa bedeline göre belirlenen tutarlarda teklifli olarak ilana açıldı.

Araç Satın Almak İsteyenler Acele Etsin

Araç piyasası da artan enflasyon oranlarından oldukça etkilenmiştir. Sıfır ve ikinci el araç piyasası olarak farklı bedellerle istenen ücretler vatandaşları oldukça zora koymaya devam ediyor. Ziraat Bankası'nın ikinci el araç satımı için açtığı ilanda görülen ve 100.000 TL tutarında açık artırma fiyatıyla satışa çıkarılan aracı satın almak isteyenlerin acele etmesi gerektiği de bildirildi. Adana ilinde bulunan Ford Transit Connect marka aracın teklifli bir şekilde satışa çıkması alıcıların oldukça ilgisini çekti. Ziraat Bankasına ait olan ilanda yer alan diğer araçlarda teklifli olarak alıcıların beğenisine sunuldu. Bu şekilde ikinci el araç piyasasına olan ilginin de artması bekleniyor.