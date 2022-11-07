TOKİ Başvurularında Son Gün, Zaman Daralıyor Dikkat!

Türkiye’de özelikle son yıllarda rövanşta olan konu, TOKİ Projeleri oldu. Toplu Konut Projesi olan TOKİ birçok kişiyi ev sahibi yaptı ve halen yapmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafında oldukça beğenilen ve talep gören bu proje özellikle kiradan bıkmış olanların yüzünü güldürdü. Alınan son habere göre, son tarih açıklandı.

Başvurular Nasıl Yapılmaktadır?

Halk Bankası veya Ziraat Bankası tarafında yapılan başvurularda artık nerdeyse sona gelindi. Daha şimdiden 8 milyon başvuru yapıldı. Başvurular şahsen yapılmakta olup, ilgili bankalardan yapılmaya devam etmedir.

Kimler Başvuruda Bulunabilecek?

Her TOKİ başvuruları farklı olmaktadır. Bu kez bu TOKİ projesine göre ise birkaç belirlenen kesimi daha fazla ilgilendirmektedir. Buna göre ise bazı şartla gerekiyor.

Öncelik başvuruda yine şehit ve gazi yakınlarına verildi.

18-30 yaş aralığı diğer kategoride yer almaktadır.

Engeli bireylerde başvuruda öncelik tanındı

Son olarak diğer kişiler olarak belirlendiği açıklandı.

Kura Yakında Çekilir Mi?

TOKİ başvurusunda bulunan kişiler şimdi ise kura çekimini sabırsızlıkla beklemeye koyuldu. Kura ise 7 Kasım ‘da noter huzurunda yapılacağı bildirildi.

Arsa Ve İşyerleri Almak İsteyenler de TOKİ Kurasına Dâhil Oldu

Yapılan yeni TOKİ evlerinin altında bulunan iş yerleri içinde bu kez başvurular kabul edildi. Kuraları ayrı olacağı olacak olan bu proje halk tarafından ve özellikle dükkân sahibi olmak isteyenlere umut oldu. Başvurusu konuttan farklı olan bu proje ise son gün 7 Kasım olacağı bildirildi.

Konut Fiyatları İse Nasıl Olacak?

Her projede olduğu gibi TOKİ projesinde de fiyatlar sorgulanmaya başladı. 2+1 ve3+1 şeklinde yapılacak olan konutlar için fiyatlar belirlendi. 608 bin Türk lirası olan 2+1 evler, 851 bin Türk lirası olan 3+1 konutların fiyatları bu şekilde belirledi.

Ödemeler ise 2+1 evlerde 240 aya varan vade imkânı sunuluyor. Ödemeler aylık olarak 2 bin 280 Türk lirası olarak belirlendi. 3+1 evler ise 3 bin 187 Türk lirası olarak satışa sunuldu. Hak sahiplerinden bedeli tutarında yüzde on oranında peşinat isteneceği de gelen bilgiler arası da yer alıyor. Hak sahiplerine ödemelerde 6 ay da bir faiz oranında farklık olacağı da belirtildi.