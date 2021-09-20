Ziraat Bankası, Tüm Banka Borçlarınızı Kapatacak, Tek Bir Yere Toplayacak, Düşük Faizli Verilecek

Ziraat Bankası yapmış olduğu son açıklama ile birlikte diğer bankadaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir çatı altında toplayacak. Ziraat Bankası üzerinden yapılacak olan bu Kredi değerlendirmesinde borç kapatma transfer Kredisi olarak müşterilere düşük faiz oranları ile işlem yapılacak. Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler diğer bankadaki tüm banka borçlarına istinaden bu kredileri kullanabilecekler. 50.000 TL'ye kadar 36 ay vade ile kredi veren Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile 50.000 TL'ye üzerindeydi 24 ay vadeli olarak Kredi imkanı sağlayacaktır. 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli Kredi seçeneklerinde ilk taksit ödemeniz dede 3 ay erteleme yapma imkanı bulunmaktadır.

Ziraat Bankası 50.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kampanyası...

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyada 50.000 TL'ye kadar kredi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden maaş alan kişiler ise 50.000 TL üzerinde de onay alabilecekler. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın vermiş olduğu kredi politikalarını da uygun müşteri olmanız gerekiyor. Ziraat Bankası üzerinden yapılacak olan kampanyada 50.000 TL ve üzerinde işlem yapacak olan herkes bankadan maaş alması gerekmektedir. Ziraat Bankası borç kapatma kredisi alabilmeniz için ayrıca güncel banka borçlarının bu krediler için işlem yapılacağını bilmeniz gerekiyor. Ziraat Bankası kredi verecek olan kişiye ayrıca kredi notu ve kredi sicili sorgulaması da yaparak onay vermektedir.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılıyor?

Ziraat Bankası üzerinden verilen borç kapatma kredisine başvuru yapmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli Kredi başvurunuz mu size en yakın Ziraat Bankası şubesinden kimlik ve gelir belgesi ile birlikte yapabilirsiniz. Ziraat Bankası borç kapatma kredilerinde internet üzerinden veya SMS atarak başvuru almamaktadır.

Ziraat Bankası borç kapatma kredilerinde işlem yapacak olan kişilerin şartlara uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içerisinde kredilerine kullandıracak. Ziraat Bankası emekli maaşı alan kişiler ise emekli borç kapatma kredisi kullanacak ve daha düşük faiz oranları ile masrafsız kredi seçenekleri kampanyasından yararlanacaktır.