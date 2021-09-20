Hesaplara Yatıyor, 5000 TL Bugün Başladı, Çalışan, Emekli ve Ev Hanımları Alabilecekler

5000 TL'ye kadar acil ihtiyacı olan kişilere bankalar üzerinden yeni bir kampanya yapıldı. 5000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişiler ev hanımı olması durumunda bile banka şartlarını uygunsa Kredi kullanabilecek. 36 ay vadeye kadar alacağınız 5000 TL kredi lerde banka kredi notu uygun olan kişilere hemen aynı şekilde onay verecek ve krediyi banka şubelerine gitmeden hesaplarını atacak. 5000 TL'ye kadar acil ihtiyacı olan kişiler 36 ay vade ve ilk 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri hemen kullanabilecekler. 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler bankalardan hemen başvuru yapabilir.

5000 TL nakit ödemesi Akbank yapacak...

5000 TL'ye kadar acil nakit ödemesi yapmak istiyorsanız Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Acil 5.000 TL nakit ödemesi yapacak olan kişiler Akbank üzerinden yapmış oldukları Bu değerlendirme ile birlikte 36 ay vadeye kadar hemen Kredi kullanabilecek.

Akbank müşterisi olan kişiler akbank'ın direkt uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir şubelere gitmeden hemen hesaba yatabilir. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan bu Kredi başvurularında 5000 TL'ye kadar acil ödeme almak isteyen kişiler ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak kredilerine kullanabileceklerdir.

Ziraat bankası'ndan 5000 TL nakit ödemesi...

Ziraat Bankası üzerinden 5000 TL'ye kadar nakit ödemesi başvurusu yapılıyor. kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 5000 TL'ye kadar başvuru yapacak olan kişilerin banka hesabı olması durumunda bu hesaptaki internet bankacılığı şifresi ile birlikte Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek buradan başvuru yapabilecek. 5000 TL aldığınızda 36 ay vadeye kadar veya ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme Ziraat Bankası mobil uygulamasından yapmış olduğunuz Kredi başvurusunda da sizlere sunulacak. Ziraat Bankası şubelerine giderek de kimlikle birlikte başvuru yapabilirsiniz.

Finansbank'tan 5000 TL SMS ile nakit ödemesi...

qnb Finansbank üzerinden 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek t.c. kimlik numaralarını yazabilir ve 5030 numarasına bu mesajı gönderebilir. 5 dakika içerisinde banka tarafından sizlere gönderilecek olan Kredi sonucunda eğer onay alırsanız banka sizlere ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olan ve 5000 TL'ye kadar acil nakitiniz için kredi kullandıracaktır.