İngiliz Araştırmacılar, Omicron’un Delta'dan Daha Hafif Olduğuna Dair 'Kanıt yok' Dedi

İngiliz araştırmacılar, Omicron koronavirüs varyantının Delta'dan daha hafif olduğuna dair "kanıt" bulamadıklarını söyleyerek, bazı uzmanların yeni suşun o kadar öldürücü olmayabileceği ve sağlık sistemlerini bunaltmayacağına dair temkinli iyimserliklerine şüphe uyandırıyor.

Imperial College London (ICL) tarafından Cuma günü yapılan çalışma - tıpkı İngiliz yetkililerin art arda üçüncü gün rekor COVID-19 vakaları bildirdiği ve 93.045 yeni enfeksiyona artışla bildirdiği sırada yayınlandı - ayrıca Omicron ile yeniden enfeksiyon riskinin beşten fazla olduğunu buldu. Delta'dan kat kat daha yüksek.

Hakemli olmayan araştırma, 29 Kasım ve 11 Aralık arasında İngiltere'de bir PCR testinde COVID-19 için pozitif test eden kişilere ilişkin Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı ve Ulusal Sağlık Hizmeti verilerine dayanmaktadır.

Çalışma, hastaneye yatışlarla ilgili verilerin çok sınırlı kaldığını eklese de, "Omicron'un Delta'dan farklı şiddette olduğuna dair (hem hastaneye yatış riski hem de semptom durumu için) hiçbir kanıt bulamıyoruz" dedi.

16 Aralık tarihli çalışma, "Aşı durumu, yaş, cinsiyet, etnik köken, asemptomatik durum, bölge ve numune tarihi için kontrol edilen Omicron, Delta'ya kıyasla 5,4 kat daha yüksek yeniden enfeksiyon riski ile ilişkilendirildi" dedi.

Bilim adamlarının geçen ay Omicron'u ilk tanımlayanlar olduğu Güney Afrika'da, erken anekdotlara dayalı hesaplar, yeni varyantın öncekilerden daha az ciddi hastalığa neden olduğunu öne sürdü - ancak bilim adamları, kesin sonuçlar çıkarmak için henüz çok erken olduğunu söylüyor.

Ülke bu haftanın başlarında rekor sayıda günlük enfeksiyon bildirdi.

Sağlık Bakanı Joe Phaahla, "Omicron'un daha az öldürücü olması gerekmeyebileceğine inanıyoruz, ancak… aşı kapsamı [ve] … virüsle zaten temas etmiş kişilerin doğal bağışıklığı da korumaya katkıda bulunuyor” dedi. Cuma günü bir basın toplantısı. "Bu yüzden hafif bir hastalık görüyoruz."

Bununla birlikte, ICL yaptığı açıklamada, araştırmasına göre, geçmiş enfeksiyonun Omicron ile yeniden enfeksiyona karşı sağladığı korumanın yüzde 19 kadar düşük olabileceğini söyledi.

AstraZeneca ve Pfizer aşılarını içeren çalışma, ikinci jab dozunun üzerinden iki veya daha fazla hafta geçmiş ve rapel dozlarının üzerinden iki veya daha fazla hafta geçmiş olanlarda Delta ile karşılaştırıldığında semptomatik bir Omicron vakası geliştirme riskinin önemli ölçüde arttığını bulmuştur.

Delta varyantından semptomatik enfeksiyona karşı aşı etkinliği için kullanılan tahminlere bağlı olarak, bu, iki dozdan sonra yüzde 0 ila yüzde 20 arasında ve bir destek dozundan sonra yüzde 55 ila yüzde 80 arasında aşı etkinliği anlamına gelir.

Çalışma lideri Profesör Neil Ferguson, ICL'nin açıklamasında, "Bu çalışma, Omicron'un hem enfeksiyon hem de aşılama tarafından verilen önceki bağışıklığı ne ölçüde engelleyebildiğine dair daha fazla kanıt sağlıyor" dedi. "Bu bağışıklık kaçırma seviyesi, Omicron'un halk sağlığı için büyük, yakın bir tehdit oluşturduğu anlamına geliyor." Ancak İngiltere Aşı Görev Gücü'nün eski Başkanı Dr Clive Dix, verileri aşırı yorumlamamanın önemli olduğunu söyledi.

Dix, "Yapılan sonuçlar, hala yeterli veriye sahip olmadığımız Omicron hakkında varsayımlarda bulunmaya dayanıyor." Dedi. "Örneğin, şu anda muhtemelen aşıların etkinliğini yönlendiren hücresel bağışıklık tepkisi hakkında hiçbir veriye sahip değiliz."