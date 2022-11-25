Ziraat Bankası TC Kimlik Numarasından 0-2-4-6-8 Olan Kişilere 80.000 TL Borç Kredisi Verecek! İşte detaylar…

Kamu bankaları arasında olan Ziraat Bankası kimlik numarasına yönelik borç kapatma kredisi kampanyasını başlattı. Nakit kredi ihtiyacı olan vatandaşlar kimlik numarasını sorgulatarak bu hizmetten faydalanabilecekler. Başvurunun sonuçlanması 5 dakika kadar kısa bir sürede gerçekleşiyor. Ayrıca Ziraat Bankası bu krediyi alan vatandaşlara diğer bankalarda olan borçlarını ödemeleri içinde kredi veriyor. İhtiyacı olanlar hemen başvurusunu yapabilir ve 24 ay vadeli olan bu krediyi alabilir. Kredi 80.000 TL’ ye kadar talep edilebilmektedir. Bunun için aranan şart ise bankanın bireysel müşterisi olmaktır.

Son zamanlarda sık ve özellikle kamu bankaları tarafından düzenlenen bu kampanyalara katılmak isteyenler kısa sürede sonuç alacaktır. Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın banka şubesine müracaat edebilirler. Gidecek imkanı olmayan kişiler ise bankanın kendi internet sitesinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Bu işlemde kredi notunun da ayrı önemi bulunmaktadır. Kredi notunuza göre işlem sağlamak için diğer bankalarda olan ödemelerinizde bir sorun olmaması ve kredi notunuzun 1100 ve üzerinde olması istenmektedir. Bu şart yalnızca sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için geçerlidir. Emekli vatandaşlar ise maaşını bankaya taşıması şartı ile kolayca bu krediden faydalanabileceklerdir.

Ziraat Bankası borç kapatma kredi başvurusu banka şubelerinden gerçekleştirilmektedir.