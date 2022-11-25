Gelir belgesi istenmeden, 100.000 TL nakit ihtiyaç kredisi başvurusu yapılıyor!

Gelir Belgesi Olmaksızın 100.000 TL Kredi İmkanı! Gelir belgesi olmaksızın kamu bankalarına kredi başvuru talebinde bulunabilirsiniz. 100.000 TL kredi imkanı.

Gelir belgesi olmaksızın kredi almak için kamu bankaları tarafından kampanya başlatıldı. Bu bankalar hangi bankalar? Konu ile ilgili diğer detaylar haberimizde…

Gelir belgesi olmaksızın kredi başvuru talebinde bulunabilirsiniz. Son dönemlerde bankalar tarafından başlatılan bu kampanyalar ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Gelir belgesi olmaksızın ödeme almak için bankalar gerekli şartları açıkladı. Bu bankalar dahilinde hem kamu bankaları hem de özel bankalar yer alıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İşbank, bahsini ettiğimiz bankaların isimleridir. Bu bankalar 100.000 TL tutarında ödeme vermek için gelir belgesi gereksinimine ihtiyaç duymuyor.

Maaşı Olmayan Kişilerde Ödeme Alabilir Mi?

Maaşı olmayan vatandaşların bu krediden yararlanabilmesi için bankalardaki kredi notunun düşük olmaması şartı aranıyor. Maaşı olmayan vatandaşlar kredi alabilmek için kredi kartları ile kredi borçlarını düzenli olarak yapmaları gerekir.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu

Kamu bankaları arasında olan Ziraat Bankasından başvuru yapmak isteyen vatandaşlar internet bankacılığı mobil uygulaması ile başvurularını gerçekleştirebilecekler. Verilecek olan kredinin vadesi 36 ay olarak belirlenmiş olup faiz oranı ise 1,51 olarak belirlenmiştir.

Vakıfbank Kredi Başvurusu

Vakıfbank’ta gelir belgesi olmaksızın kredi verebilecek bankalar arasındadır. Bu imkandan yararlanabilmek için bankanın müşterisi olmanız ve maaşınızı bu bankadan alma şartı bulunuyor. Ayrıca 3 ay ertelemeli ödeme avantajını da müşterilerine sunuyor. Banka faiz oranı ise 1,54 olarak belirlenmiştir.