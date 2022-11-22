Ziraat Bankası TC Kimlik Numarası Üzerinden 0-2-4-6-8 Olan Kişilere 80.000 TL Borç Kapatma Kredisi Verecek!

Ziraat Bankası kimlik numarasına göre borç kapatma kredisi başlattı. Nakit ihtiyacı olan ve borç kapatma kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler tc kimlik numarası üzerinden sorgulama yaparak nakit kredi alabileceklerdir. İhtiyaç kredisi alacak kişilere banka 5 dakika içinde sonuç verirken, kredi notu uygun olan herkes başvurusunu yaptıktan sonra Ziraat Bankası, diğer bankalardaki olan tüm borçlarınızı ödemeniz içinde kredi vermektedir. İhtiyaç kredisi almak istiyorsanız, başvurunuzu yaparak borç kapatma kredisini de 80.000 TL'ye kadar alabilecek ve 24 ay vadeye kadar kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası nakit kredi kampanyasına katılmak isteyenler ayrıca bireysel müşteri olması da banka tarafından istenilmektedir.

Son zamanlarda, özellikle kamu bankaları tarafından yapılan kampanyalarda nakit kredi kullanmak isteyenler, 5 dakika içinde sonuç alabileceklerdir. Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilere, kendi internet sitesi üzerinden ve en yakın banka şubelerinden kredi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası kredi alacak kişiler için yaptığı bu açıklamada, kredi notunuza uygun olarak hemen aynı gün içinde işlem yapmaktadır. Kredi notunuza göre işlem yapmak için, diğer bankalardaki kredi ve kart ödemelerinizde sorun olmaması ve kredi notunuzun 1100 ve üzerinde olması banka tarafından istenmektedir. Bu durum sigortalı olarak çalışan kişiler için geçerli olup, kredi kullanacak olan kişiler emekli olması durumunda kredi notunuza göre düşük olsa bile bankaya maaş taşıma işlemleri sonrasında ödeme alabileceksiniz.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi başvurusu: Banka şubelerinden yapılmaktadır. Bunun sebebi ise, borçlarınız yüzünden internet bankacılığına girerek, kredi başvurusu yaptığınızda borçlarınız olduğu için otomatik olarak onay alamazsınız. Banka şubelerinden manuel giriş yapılırsa, kredi başvurusu onay alır ve onaylanan tutar hesaplara yatacaktır.