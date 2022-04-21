Ziraat Bankası TC Kimlik Numarası Sonunda 0-2-6-8-4 Olan Kişilere 8000 TL Ödeme Yapıyor! Ziraat Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyada kimlik numaranıza göre, 8000 TL ödeme yapılacak. Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde kredi sonucu öğrenilebilecektir. ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu görebilecek.

Ziraat Bankası, devlet bankası olmasından dolayı uygun faiz oranları ile birlikte sizlere hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlayan bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası üzerinden 8000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, hemen bu banka üzerinden işlem yapabilir ve kredi onayı alabilir.

8000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlem yapacak olan Ziraat Bankası, emekli çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlara bireysel ihtiyaç kredisi olarak işlem yapmaktadır. Acil ihtiyaç kredisi olarak kullanabileceğiniz bu nakit kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilecektir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, Ziraat Bankası, kimlik numarası üzerinden yapılacak olan bu başvuruları, dilerseniz, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden de yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirecek işlem yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecek. Ziraat Bankası şubelerine giderek başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise kimlik ve gelir belgesiyle birlikte 8000 TL kredi kullanmak için başvurularını gerçekleştirebiliyor.