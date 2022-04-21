Britanya'daki Mahkeme Kararı, Julian Assange'ı ABD'nin İadesine Yaklaştırdı

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, Birleşik Krallık mahkemesinin emrinin ardından ABD'ye iade edilmeye bir adım daha yaklaşıyor.

Assange destekçileri dışarıda toplanırken, Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi, Çarşamba günü, Avustralyalı'yı, 10 yıldan uzun bir süre önce bir dizi gizli bilgiyi yayınladığı için casusluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalmak üzere ABD'ye iade etme yönünde resmi bir emir yayınladı.

Emir şimdi İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'e gidecek ve o da iadenin onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek.

Hareket, Assange'ı ABD'nin suçlamalarıyla yüzleşmeye yaklaştırırken, yasal seçenekleri henüz tükenmiş değil. Avukatlarının Patel'e başvuruda bulunmak için dört haftaları var. Assange, iadeyi onaylarsa, karara, bir yargıcın bir kamu organının kararının meşruiyetini inceleyeceği yargısal inceleme yoluyla itiraz etmeye de çalışabilir.

Karar, Britanya Yüksek Mahkemesi'nin, geçtiğimiz ay, Assange'ın, bir alt mahkemenin iade edilebileceği yönündeki kararına karşı temyiz başvurusunda bulunma iznini reddetmesinin ardından geldi.

Assange'ın avukatı Mark Summers, en son kararın ardından, mahkemeye, hukuk ekibinin yapması gereken "ciddi başvurular" olduğunu söyledi.

Assange, son duruşmaları, ayrı bir yasal mücadele sırasında kefaletle serbest bırakılmayı atladığı için tutuklandığı 2019'dan beri tutulduğu Belmarsh Hapishanesi'nden video bağlantısıyla izledi.

Bundan önce, tecavüz ve cinsel saldırı iddialarıyla yüzleşmek üzere İsveç'e iade edilmekten kaçınmak için Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yedi yıl geçirdi. İsveç, zaman aşımı süresinin dolmasının ardından Kasım 2019'da cinsel suç soruşturmalarını düşürdü.

ABD'li savcılar, Assange'ın, ABD Ordusu istihbarat analisti Chelsea Manning'e, WikiLeaks'in daha sonra yayınladığı gizli diplomatik yazışmaları ve askeri dosyaları çalmasına yasadışı bir şekilde yardım ettiğini ve hayatları tehlikeye attığını iddia ediyorlar. 17 casusluk suçlaması ve bir bilgisayar kötüye kullanımı suçlamasıyla karşı karşıya.

50 yaşındaki Assange'ın destekçileri ve avukatları, Assange'ın bir gazeteci olarak hareket ettiğini ve ABD'nin Irak'taki ve Afganistan'daki askeri kabahatlerini ifşa eden belgeleri yayınlamak için Birinci Değişiklik'in ifade özgürlüğünü koruma hakkına sahip olduğunu savundular. Davasının siyasi olarak motive olduğunu savunuyorlar.

Bir Britanya bölge mahkemesi yargıcı, başlangıçta, Assange'ın sert ABD hapishane koşulları altında tutulması halinde kendisini öldürmesinin muhtemel olduğu gerekçesiyle, ABD'nin iade talebini reddetmişti. ABD'li yetkililer daha sonra, Assange'ın, avukatlarının fiziksel ve zihinsel sağlığını riske atacağını söylediği ağır muameleyle karşı karşıya kalmayacağına dair güvence verdi.

Aralık ayında, Yüksek Mahkeme, ABD'nin vaatlerinin, Assange'a insanca davranılmasını garanti altına almak için yeterli olduğunu söyleyerek, alt mahkemenin kararını bozmuştu.

Assange'ın avukatları, Assange'ın ABD'de suçlu bulunması halinde 175 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini söylese de, yetkililer cezanın bundan çok daha düşük olacağını söylediler.