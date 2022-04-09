Ziraat Bankası TC Kimlik Numarası Son Hanesi 0-4-2-8-6 Olan Kişilere 12.000 TL Ödeme Yapacağını Açıkladı

Ziraat Bankası üzerinden yapılan son dakika kampanyasında 12000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması yeterli olacaktır. Ziraat Bankası, kendi resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden başlatmış olduğu bu kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara, 12 bin TL'ye kadar kişilerin kimlik numaralarına göre ödeme yaparak, işlem yapacaktır. ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyalar ile birlikte adından sıkça söz ettirmeye devam etmektedir. Emekli olan kişiler ile sigortalı olarak çalışan kişiler için başlatılan son kampanyada, Ramazan Bayramına kadar başvuru yapacak olan vatandaşlar, düşük faiz oranı ile kredi alacak.

Ziraat Bankası üzerinden TC kimlik numaranızın son numarasına göre verilecek olan bu kredi kampanyasında, haftaiçi başvuru yapabilecek ve hızlı bir şekilde sonuç alabileceksiniz. Banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan sigortalı olarak çalışan kişilerin uzun süredir aynı işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olması ve emekli olan kişilerinde emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alıyor olmaları yeterli olacaktır. Onsekiz yaşından büyük olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan vatandaşlar ise başvurularını gerçekleştirerek, bu kampanyaya katılabilir ve 12000 TL'ye kadar acil ihtiyaçları için nakit kredi kullanabilir.

Kullanmış olduğunuz bu kredilerde banka sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verir ve 12 bin TL'ye kadar alacağınız tüm krediler için banka 36 ay vadeye kadar sizlere işlem yapmaktadır. Ziraat Bankası, kullanılan tüm kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanını da sizlere sunmaktadır. Başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen bu bankanın kredi başvuru işlemleriyle birlikte hızlı bir şekilde kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin banka hesapları olması durumunda, Ziraat Bankası, mobil uygulamasına giriş yaparak buradan internet kredisi kullanabiliyor. Ziraat Bankası, 12000 TL'ye kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapma imkanı da sunuyor. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak alacakları bu kredilerde en düşük faiz oranları ile işlem yapıyor. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte de başvurunuzu gerçekleştirerek, 12000 TL ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilirsiniz.