Nijerya: Kayıp Tren Yolcularının Aileleri Hükümetin Sessizliğinden Yakınıyor

Nijeryalı bir yolcu trenine düzenlenen saldırının sekiz kişiyi öldürmesinden ve 150'den fazla kişinin hala kayıp olmasından yaklaşık iki hafta sonra, aileler Nijerya hükümetinden henüz güncelleme almadıklarını söylüyor.

28 Mart'ta, şüpheli haydutlar raylarda bir bomba patlattı ve kuzeybatıdaki Kaduna kentinin hemen dışındaki trene ateş açarak treni raylarında durdurdu. 168 kadar yolcu hala kayıp ve silahlı grup tarafından kaçırıldığına inanılıyor.

Kaçırılan yolcuların aileleri, o zamandan beri acı çektiklerini söylüyor ve Nijerya hükümetini ihmal ve bilgi karartmasıyla suçluyor.

Esaret altındaki iki aile üyesinin güvenliğini tehlikeye atmamak için gerçek adının gizlenmesini isteyen Amriah Sani*, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Her zaman istediğimiz tek şey bir cevap" dedi.

Nijerya Demiryolu Şirketi'nin (NRC) bir etkinliğinde Abuja'da küçük bir protesto gösterisi düzenleyenlerden biriydi ve hükümetten sevdiklerinin nerede olduğu hakkında cevap talep etti.

"Bu başladığından beri, aile üyelerinden herhangi birini aile üyelerinden haber aldınız mı demek veya hatta bizden istihbarat istemek için arayan tek bir hükümet yetkilisi olmadı" dedi. "Kaçıranlar bize ulaştı ve aile üyelerimizin bizimle konuşmasına izin verdi. Bunun hükümetin ilgisini çekebileceğini bekleyebilirsiniz, bize yardım etmeyecek olsalar bile."

Son on yılda, Nijerya'nın kuzeybatısındaki sivillere ve son zamanlarda orduya yönelik şiddet ve saldırılarda bir artış oldu. Saldırılar, yerel olarak haydutlar olarak bilinen ve ormanları bölgenin çoğunlukla kırsal kesimlerinde saldırılar başlatmak için operasyon üsleri olarak kullanan suç gruplarının bir karışımına atfediliyor.

Kaduna eyalet hükümetine göre, Temmuz ve Eylül 2021 arasındaki haydut saldırılarında en az 343 kişi öldürülürken, aynı dönemde 830 kişi kaçırıldı.

Şüpheliler kimler?

Kuzeydoğuda, Nijerya hükümetini devirmek ve bir İslam halifeliği kurmak isteyen silahlı bir grup olan Boko Haram da 2009'dan beri saldırıların planlayıcılığını yapıyor. Gruba şimdi orta ve kuzeybatı Nijerya'ya yayılmış haydutlar ve amorf gruplar katıldı.

Son zamanlarda, saldırılar Kaduna Havaalanı'na yapılan ve bir tanesini öldüren daha önceki bir saldırının ve tren saldırısının simgelediği kentsel alanlara yayıldı.

İki gün önce internette bir video ortaya çıktı. İçinde, tam askeri teçhizat giymiş ve bir RPG de dahil olmak üzere ağır mühimmat taşıyan dört adam, medya raporlarının Tarım Bankası Genel Müdürü Alwan Ali-Hassan olarak tanımladığı başka bir adamla birlikte duruyor.

Silahlı adamlar, Ali-Hasan'ın serbest bırakılmasını yaşından dolayı bir "Ramazan jesti" olarak duyurdu, ancak Reuters'e göre, ailesi açıklanmayan bir fidye ödendiğini söyledi.

Videodaki adamlar ayrıca hükümete ne istediklerini söylediklerini açıkladılar, ancak kurbanların aileleri tren saldırısının arkasında hangi grubun olduğu hakkında hiçbir fikirleri olmadığını söyledi.

Toni Blair Küresel Değişim Enstitüsü'ndeki Aşırılıkçılık Politikası Birimi'nde kıdemli bir analist olan Bulama Bukarti, erkeklerin Boko Haram'ın operasyonlarının doğduğu yer olan Borno'nun ana dili olan Kanuri'yi de konuştuklarını söyledi.

Daha önceki raporlar, saldırıyı şüpheli haydutlara atfetmişti, ancak kuzeydeki güvensizliği izleyen araştırmacılar, saldırının Boko Haram tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğine dair kanıtların ortaya çıktığını söylüyor.

Bukarti, "Bunun Boko Haram olmasının üç geniş nedeni var" dedi. Videoya yakından baktığınızda kullanılan dil Boko Haram'ınkini taklit ediyor. Başlangıçta, cihatçı gruplara özgü bir dini açılımla başladılar ve videolarında gördüğümüz gibi haydutların bu tür bir açılışla açıldığı bir zaman yoktu.

İkincisi, dini terminolojileri baştan sona kullanmaya devam ettiler. Ayrıca, videodaki iki konuşmacı Fulani aksanına sahip değil çünkü haydutların ezici çoğunlukla Fulani olduğunu biliyoruz. Ve daha genel olarak görünüşleri, tam askeri kıyafetler giyiyorlar. Haydutlar bunlar kadar profesyonel terörist gibi görünmüyorlar."

Videodaki grup doğrudan bağlantılarını belirtmedi, ancak Boko Haram'ın veya herhangi bir hizipinin, Batı Afrika Eyaleti'ndeki İslam Devleti Ensaru veya ISWAP'ın bölgeye yayılması konusunda endişeler vardı. İkincisi o zamandan beri IŞİD (ISIL) ile ittifak kurdu.