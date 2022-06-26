Ziraat Bankası TC KİMLİK Numaranıza Göre 3000 TL ve Üzerinde Nakit Ödemesi Yapacağını Açıkladı!

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden nakit kullanacak olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar artık 3000 TL ve üzerindeki tüm kredilerde düşük faiz oranlarından yararlanarak bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılma imkanı sağlayacak. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde Ziraat Bankası'nın vermiş olduğu bu kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilecek, nakit kredi kullanabilecektir.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinde başlatılan bu kampanyadan kredi başvurularınızı yine resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da yapabileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunda, kolay bir şekilde bulunabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda sigortalı olarak çalışıyor olması, emekli olması veya devlet memuru olması gerekmektedir. Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile vereceğim, bu ihtiyaç kredisi kampanyasında, bayrama kadar işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için 50.000 TL'ye kadar yapılacak tüm ödemelerde 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu hazırlayacağını da duyurdu. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olarak emekli kredisi almak istiyorsanız da emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak banka üzerinden kredi kampanyasına katılabilir ve ihtiyaç kredisi başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu banka şubelerine giderek kimlikleriniz ile birlikte yapılırken, yüksek limitli kredi kullanmak istiyorsanız, gelir belgenizi de yanınızda götürmeyi unutmayın.

Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurularında 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi kullanabilmektedirler. Vakıfbank Halkbank ve Ziraat Bankası, yaptıkları tüm kampanyalarda en düşük faiz oranları ile vatandaşları kredi imkanı sunarken, özellikle kendi bankasından maaş alan müşterilere ayrı bir kredi kampanyası yaparak, daha yüksek limitlerde hem ihtiyaç kredisi, hem borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı.