SON DAKİKA: İban Numarasına 21000 TL Ödeme Yatıyor! Yaşınız 19 üzerindeyse hemen hesap numarasını kontrol edin...

Para ihtiyacı olan vatandaşların 19 yaş üzerinde olmaları durumunda, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden yapacakları başvurular ile birlikte 21000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabileceğini söylemek istiyoruz. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların 21000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda acil ihtiyaçları için bu paraları kendi hesaplarına aynı gün içinde yitirebilmektedir. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, özellikle cep telefonlarını kullanan vatandaşlar için SMS ile ve internet üzerinden başvuru yapma imkanı sunarak, şubelere gitmeden kredi onayı alıp almadıklarını göstermektedir.

Denizbank

Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız sizlerde bankanın Cebimde kredi kampanyasına katılabilir ve bu bankadan, cebimde kredi kampanyası SMS numarası olan 32 80 numarasına mesaj gönderebilirsiniz. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaramızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. Denizbank, TC kimlik numarasını yazarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlardan banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olmasını istemektedir.

Yapı Kredi Bankası

21.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve anında ihtiyaç kredisi olarak hesabınıza ödeme almak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası, sizlere internet bankacılığı üzerinden işlem yapacağını açıkladı. 21000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamalarını kullanıyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Sms ile sizlere kredi hizmeti verecek olan Yapı Kredi Bankası, bireysel tc kimlik ve aylık gelir yazarak bu mesajları 44 11 numarasına göndermeniz durumunda sizlere ne kadar kredi onayı verdiğini, 3 dakika içerisinde söylemektedir. Sms ile kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar ve anında sonuç olabilecek ve onaylanan tutarın nekadar olduğunu, mesajda, görecektir.