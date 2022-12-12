Ziraat Bankası TC KİMLİK kartınız numarasına bakarak sizlere 30.000 TL ödeme yapıyor! Son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar alır!

Ziraat bankası yaptığı yeni kampanya ile birlikte, TC kimlik numarası üzerinden 30.000 TL ödeme yapacağını açıkladı. Nakit kredi olarak verilecek bu kredilerde, 30.000 TL ödeme almak oldukça basit. Bankadan yapılan açıklamada, son zamanlardaki nakit ihtiyacınıza hemen çözüm olarak 30.000 TL ödeme verilecektir. 30 bin TL ödeme Ziraat bankası banka müşterilerine diğer bankalardan daha düşük faizlerle verilecektir.

ZİRAAT BANKASI 30.000 TL KREDİ

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat bankası 30.000 TL kredi almak isteyenlere hemen sonuç veriyor. Nakit ihtiyacınıza hemen çözüm olan Ziraat Bankası 30 bin TL kredi için 36 ay vadeye kadar sizlere bankadan kredi almanız durumunda işlem yapıyor.

Başvuru yapmak için bankaya gitmenize gerek kalmayacak. Banka mobil uygulaması üzerinden, internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. 30 bin TL kredi alacak kişiler, uygun faizlerle bu kredileri diledikleri zaman hesaplarına yatırmak için Ziraat mobil uygulamasını kullanması yeterlidir.

Ziraat bankasının kendi banka internet sitesi üzerinden de başvuru yapabileceksiniz. Banka uygun faizlerle sizlere kredi imkanı sağlarken, banka şartlarına uygun olan herkes, başvurusunu yaptıktan hemen sonra kredilerini mobil uygulamada hesaba yatırır.

Emekli olanlar ise, Emekli maaşlarını bu bankadan alması isteniyor. Bu şekilde kredi notuna bakmadan da kredi ödemesi veriliyor. Nakit kredi alacak herkese bankalardan hemen sonuç verilir ve bu sonuçlara göre de krediler hesaplarda görülür. Ziraat bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka şubesine giderek işlem yapacaksa, kimlik ile birlikte gelir belgesini de bankaya vermesi istenmektedir.