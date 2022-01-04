Ziraat Bankası Tarafından Yılın İlk Kampanyası Geldi, Emekli Vatandaşlara Ocak Ayından İtibaren 7000 TL Ödeme Yapılacak

Ziraat Bankası tarafından yılın ilk kampanyasında, emekli olan vatandaşlara ocak ayı itibariyle 7000 TL ödeme yapılacağına karar verildi. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 7000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa, 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olan bu kredilere, başvurularını banka şubelerinden yapabilir. Ziraat Bankası, 7000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyadan, yılın ilk kampanyası olarak düşük faiz oranları ile işlem yapacağını açıkladı.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyada düşük faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorsanız hemen başvurunuzu gerçekleştirebilir ve 36 ay vadeye kadar kredi taksit ödemesinde işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, daha önce bu bankadan maaş alan müşterilere kredi imkanı tanırken, ayrıca bu, 7000 TL ödemelerde de acil nakit ihtiyaçları için daha önce kredi alsanız bile sizlere onay verecektir.

Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, kredi başvurusu yapmak istiyorsa, en yakın banka şubesine giderek, 7000 TL için kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası Emekli maaşınızı bu banka üzerinden alıyorsanız, hiçbir şekilde gelir belgesi, bankalara götürmeden kimliğinizle birlikte kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası, acil nakit destek kredi kampanyasına katılacak olan emeklilere internet bankacılığı üzerinden de destek kredisi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak banka şubelerine gitmeden, Ziraat Bankası, mobil uygulaması aracılığı ile 7000 TL'ye kadar nakit destek kredi başvurusunda bulunabilir, onay almanız durumunda bu parayı hesaba atabilirsiniz.

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarası üzerinden veya Ziraat Bankası acil destek kredi başvuru numarası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. Emekli maaşını Ziraat Bankasına taşıyan vatandaşlar, 2500 TL ve üzerinde emekli maaş alması durumunda, ayrıca bu bankadan 3 yıl süreyle maaş, taşımama garantisi verirse, 750 TL emekli promosyon alacaktır. Kampanya detayları ilgili bilgileri öğrenmek istiyorsanız, Ziraat Bankasının resmi internet sitesine girebilir veya en yakın banka şubesine giderek, kampanyalar hakkında bilgiler alabilirsiniz.