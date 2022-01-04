Bankalar Asgari Ücretle Çalışan Ailelere 200 Milyar TL Bütçe Ayırdı, Başvuru Yapanlara Verilecek

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit kullanmak isteyen vatandaşları devlet destekli bir duyuru paylaşıldı. 3 banka üzerinden destek kredisi kullanmak isteyen kişiler başvuru yaparak nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'ın yapmış olduğu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar kullanacakları nakit kredi kampanyasında ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabilecek ve en yüksek limit 50000 TL nakit kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, devlet destekli olarak vereceği ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara kendi banka şubeleri üzerinden başvuru alacaktır. Ziraat Bankasi Emekli olan vatandaşlar ile sigortalı olarak çalışan vatandaşlara ayrı kredi kampanyası yaparken, devlet destekli olarak verilecek bu kredilerin katılmak isteyen kişilere en fazla 50000 TL'ye kadar düşük faiz oranları ile kredi kullandırılacaktır. Emekli olan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanabilmeleri için emekli maaşlarını Ziraat Bankası şubelerine taşıması gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışan kişiler ise 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa, son çalışmış oldukları işyerlerinde en az 6 aydır sigorta primleri yatıyor olması gerekmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka şubelerine kullanabilecekleri gibi, ayrıca bankanın internet bankacılığı şifresini oluşturarak mobil uygulama üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. vakıfbank, 50000 TL'ye kadar 36 ay vade ile sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sunarken, ilk taksit ödemenizi 90 gün erteleme yapma imkanı da sunmaktadır. Düşük faiz oranlarıyla alabileceğiniz, Vakıfbank, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin emekli maaşı, bu bankada olması durumunda daha önce bankadan kredi kullansa bile 50000 TL'ye kadar emekli kredisi, yine alabilecektir.

Halkbank

Bir diğer kamu bankası olan Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden istedikleri zaman nakit kredi başvurusunda bulunabiliyor. Acil destek kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsa, en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesiyle birlikte giderek, 50000 TL kredi başvurusunda bulunabilir. Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusu, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak da az yapılmaktadır.