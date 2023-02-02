Ziraat Bankası Şubat Ayı Kampanyasını Duyurdu: Bankaya Gitmeden 30.000 TL Alabilirsiniz

30000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak düşük faiz oranları ile birlikte işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara verilecek olan bu kredilerde kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde ödeme verileceği açıklandı. Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz halinde kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve dilediğiniz zaman bankadan kredi işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Kampanyası...

30000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda, işlemlerini banka şubelerine gitmeden İnternet Şubesi ve ziraat mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirebiliyor. Daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle, Ziraat Bankası, 30000 TL ödeme yapacak. 36 ay vadeye kadarda ödeme tablosu sunarak ödemelerinizde kolay bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, daha önce bu bankalar üzerinden kredi almadıysa şubelere giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Emekliye ödeme!

Emekliye kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar ise kendi emekli maaş hesapları üzerinden Ziraat Bankası aracılığı ile birlikte istedikleri zaman ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Emekli kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara, Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de işlem yaparak, kredi başvuru formunu doldurmaları durumunda ne kadar onay alacaklarını gösteriyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankasına taşıyarak, kredi almak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmek için şubelere gitmeden hemen emekli maaşınızı e devlet üzerinden taşıyabilir, daha sonra maaşınız aldıktan sonra banka şubeleri ve internet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.