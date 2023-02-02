Ve en sonunda duyurusu yapıldı! Ocak ayında olacaktı, Şubat ayında ödenecek! 50.000 TL net ödeme

50000 TL kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, kamu bankaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler gelir belgesiz olarak masrafsız ve kefilsiz 50000 TL ihtiyaç kredisi ödemesi alabilecekler. 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşların, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirebileceği açıklanıyor. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış oldukları, kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemelerini gerçekleştiriyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni kampanyada kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç veriyor. Kamu bankaları olarak hizmet veren bu üç banka üzerinden sizlerde işlemlerinizi istediğiniz zaman hızlı birşekilde yapabilirsiniz.

Şubat ayı içerisinde başvurular başladı...

Acil kredi kullanacak olan vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden olacakları bu kredilere katılabilmeleri için başvurularını banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden yapabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların belirtilen politikalar ile birlikte kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi almak için başvurularını gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi ödemelerini hemen aynı gün içinde sizlere ödeyecek. 50000 TL kredi kullanmanız durumunda düşük faiz oranlarıyla birlikte işlem yapacaktır.

3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesapları bankalar üzerinden olması gerekiyor. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde alabileceğiniz kredilerden faydalanacak olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapılıyor.