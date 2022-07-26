Ziraat Bankası, Son Dakika Sıfır Faizli 125.000 TL Kredi Vereceğini Duyurdu

Ziraat Bankası üzerinden sıfır faizli 125000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 36 ay vadeli kredi seçenekleriyle birlikte sizlere yüksek limitli krediler kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, faizsiz işlem yapabilmeleri için Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankasının kendi kurmuş olduğu katılım bankası olan Ziraat Katılım Bankası üzerinden faizsiz işlemler yapabilmektedir.

Ziraat Katılım Bankası üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte tüm bankacılık işlemlerinizi, faizsiz olarak yapabileceğiniz gibi İslami şartları usulü olarak kredi kullanmak isteyen kişilerde, faizsiz olarak kredilerden yararlandırılmaktadır.

Ziraat Katılım Bankası kredi başvurusu

Ziraat Katılım Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, faizsiz olarak kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olması durumunda banka şubelerine giderek, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte aynı Ziraat Bankasında olduğu gibi kredi başvurusunda bulunabilmektedirler.

Ziraat Katılım Bankası yapmış olduğu tüm kredi işlemlerinde faiz yerine kar payı, uygular ve sizlere, İslami şartlara uygun olarak faizsiz bir kredi imkanı sunar.

Emekli olan kişiler için emekli maaşlarına bu bankalar üzerinden alması gerektiğini bilmesi gerekmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden eğer 125000 TL faizsiz olarak kredi kullanmak istiyorsanız, 12 ay vadeli olarak ödeme tablosu yapacağınızı ve emekli maaşınızı Ziraat Bankasına taşımanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Ziraat Bankası, emekli maaşını taşıyan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyada, aynı zamanda Katılım Bankası üzerinden de işlemlerini gerçekleştirmek isteyenlere faizsiz olarak kredi veriyor. bankaların kar payı oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resme internet sitelerine giriş yaparak buradan güncel bilgileri ve kar payı oranlarını öğrenebilirsiniz.