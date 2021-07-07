Ziraat Bankası Son Dakika Olarak Faizsiz Kredi Açıklaması Yaptı! Banka 10.000 TL Üzerinde Faizsiz Destek Kredisi Veriyor

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden, hemen anında kredi alabileceksiniz. İhtiyaç kredisi olarak verilen ve anında onay sunulan bu kampanya, faizli ve faizsiz olarak müşterilerine veriliyor. Özellikle kredi almak isteyenlerin, faizsiz kredi desteklerini önemsediklerini bilen bu banka, katılım bankası üzerinden tüm bankacılık işlemlerinizi faizsiz yapıyor. Faizsiz kredi başvurusu yaptığınızda, sizlere hemen sonuç gelecek ve bu sonuca göre kredinizi kullanacaksınız. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, uygun faizlerle de bu kredileri hemen kullanacaklardır. Faizli kredilerde, uygun işlem yapacak olan kişiler, ziraat bankası üzerinden kredi başvurusu yapabilecekler.

Ziraat Bankası uygun faiz ve katılım bankası üzerinden de uygun kar payı oranları ile kredi vermeye devam ediyor. 10.000 TL üzerinde ihtiyacı olan kişilere, yaz boyunca devam edecek olan bu kampanyalarda başvurular da kolay bir şekilde yapılıyor. Banka kendi internet sitesinden de yayınlanan bu haber ile birlikte, sizlerde hemen bu bankadan sonuç alabileceksiniz. 10.000 TL'ye kadar kredi alacak kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli de işlem yapacaklar. Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası bu kampanyalarda başvuruları bekliyor.

Ziraat Faizsiz Kredi Veriyor

Ziraat Bankası üzerinden faizsiz destek kredisi başvurusu yaptığınızda, sizlere hemen sonuç geliyor. Bu işlemler, Ziraat Katılım Bankası'nda da aynı sistem üzerinden yürüyor. Ziraat Katılım Bankası üzerinden yapacağınız kredi başvurularında banka sizlere faizsiz destek verecek. Ziraat Katılım Bankası üzerinden 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli 10.000 TL ile 100.000 TL arasında faizsiz helal kredi alabileceksiniz. Kredilerde bankalar, düşük kar payı oranları ile destek olacak.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bankaların belirledikleri şartlara uygun olursa, onay alırlar. TC vatandaşı olan, 18 yaşından itibaren geliri olan, İhtiyaç kredisi alacak kişilerin sigorta primleri yatmış veya emekli olan, banka sicili temiz olan, kara listede olmayan kişiler, bu başvuruları yapabileceklerdir. Başvuru yaptıktan sonra aynı gün içinde kredi sonucu gelecek ve faizsiz olarak 36 ay vadeye kadar kredi kullanabileceksiniz. Verilen krediler bireysel kredilerdir. Ticari kredi veya çiftçi kredisi almak istiyorsanız, banka şubelerine gidebilirsiniz.