60 Ay Değil! 36 Ay Vadeli, 90 Gün Ertelemeli, En Az 15.000 TL Gelir Belgesiz Kredi Vereceği, Resmi Olarak Açıklandı

Bankalardan kredi alacak kişilerin en merak ettikleri konu, kredi vadeleri oluyor. Düşük faizlerle kredi alacak kişiler, 36 ay vadeye kadar kredi kullanacaklar. Daha önce 60 ay vade olan bu krediler 36 ay vadeye kadar düştü. Krediler, belirli şartlara göre kullandırılacak. İşte bankaların yaptığı kredi kampanyaları ve gelir belgesiz onay alma aşamaları...

Bankaların son zamanlarda oldukça düşük faizlerle kredi verdiğini görmekteyiz. Sizlerde eğer bankalardan kredi başvurusu yapacaksanız banka şartlarına uygun olmanız durumunda uygun faizlerle işlem yapabilirsiniz. 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu yapmak istiyorsanız banka politikalarına uygun müşteri olmanız gerekiyor. Bu vereceğimiz bankalardan kredi kullanacak olan kişiler, kredi notu yüksek olması durumunda kredi kullanacaklardır. Aksi durumda başvuruları olumsuz olarak sonuçlanır. 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere 36 ay vadeye kadar işlem yapmanıza olanak sağlayacaktır.

Akbank 15.000 TL Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu

Akbank gelir belgesiz krediyi sadece kendi banka müşterilerine online olarak vermektedir. Sizlerde eğer bu bankadan gelir belgesiz kredi almak istiyorsanız kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Akbank Direkt bankacılık üzerinden verilen bu kredilerde bankalar kişilere uygun faizlerle şubeye gitmeden kredi imkanı tanımaktadır. Sizde 15.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda onay alırsanız banka hemen bu parayı hesabınıza atacaktır. Hesabınıza atılan parayı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak yapılmaktadır.

Enpara 15.000 TL Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu

Şubesiz bankacılık olan enpara.com üzerinden de 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler online olarak hizmet alabilmektedirler. Sizlerde eğer enpara.com üzerinden işlem yapacaksanız, banka kredi başvurusu yaptığınızda kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir. Bu banka genellikle kredilerini online olarak verdiği için QNB Finansbank banka politikalarına göre işlem yapacaktır. Bu yüzden skorunuzun yüksek olması gerekmektedir.

Aktifbank 15.000 TL Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu

Banka kredi notu düşük olan kişiler, bu bankadan 15.000 TL kredi başvurusu yapabilirler. Başvuru internet sitesinden veya SMS ile yapılmaktadır. Aktifbank N-Kolay kredi olarak verilen bu kredilerde başvuru yaptığınızda şartlara uygun olan, 18 yaşından büyük kişiler kredi değerlendirmesine gireceklerdir. Sizlerde Aktifbank üzerinden 15.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda onay alırsanız, sizi genel müdürlük arar ve kredinizi kullandırır. Aktifbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyenler, Kredi yazıp boşluk bırakıp TC KİMLİK numarasını da yazarak 3050 numarasına atabilirler. 5 dakika da kaç para onay geldiği mesajla gösterilir.

ING 15.000 TL Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu

Başvuru için www.ing.com.tr adresine girerek ihtiyaç kredisi formunu doldurmanız yeterlidir. Bu bankada kişilerin kredi skoruna göre faiz oranı uygular. İhtiyaç kredilerinde onay almanız durumunda en yakın banka şubesine sadece kimlikle gidebilir veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, internet bankacılığı üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 60 ay vade ve 3 ay ertelemeli kredi kullanabilirler.