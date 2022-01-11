Ziraat Bankası Son Dakika Açıklıyor! Banka Müdürü Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: Hesabı Olanları İlgilendiriyor

Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara sürekli olarak güncel, yeni nakit kredi kampanyası yapıyor. Son dakika haberi ile birlikte Ziraat Bankası, kendi bankasından maaş alan veya kendi bankasında bankamatik hesabı olan vatandaşlar için yeni bir kampanya açıkladı.

Artık banka şubesine gitmeden, Ziraat Bankası, mobil uygulamasını kullanarak hem bankacılık işlemlerimizi kolay birşekilde yapabilecek hemde istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceksiniz. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldıklarını, artık banka şubesinden değil, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden görebilecekler.

Ziraat Bankası, başlatmış olduğu bu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara 5 dakika içerisinde hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsak, banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olması gerekmektedir. düzenli olarak geliri olan ve banka kredi notu: 1100 ve üzerinde olan vatandaşlar, Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve bu parayı 50000 TL olarak hemen hesabına yatırabilir.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır..?

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar için kendi banka şubeleri üzerinden bankaların açık olduğu saatler içerisinde kredi başvurusu alıyor. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda en yakın şubeye giderek kimlik ve gelir belgenizle birlikte maaşınıza göre, ihtiyaç kredisi veya istiyorsanız, borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası, ayrıca ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar için kendi resmi internet sitesi üzerinden bir başvuru formu hazırlayıp, bu başvuru formunu doldurmanızı isteyecektir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinde bulabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra kredi değerlendirmesi Genel Müdürlük tarafından yapılacak ve sizlere kredi sonucu hakkında hızlı bir şekilde bilgi verilecektir.

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar ise banka müşterisi olması durumunda internet bankacılığı şifresi alarak, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden düşük faizli ve gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. 50000 TL'ye kadar ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli, krediyi mobil uygulama üzerinden kullanabilir.