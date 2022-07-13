Ziraat Bankası şaşırtan kampanyasını duyurdu! Alkış aldı! Şartsız kredi ödemesi veriyorlar!

Ziraat Bankası temmuz ayı içerisinde yapacağı yeni bir kredi kampanyasının duyurusunu yaptı. Ziraat Bankası, bu kredi kampanyasında, şartsız olarak vatandaşlara gelir belgesiz 30000 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanacaktır. Cep telefonunuz üzerinden mobil uygulamayı indirmeniz durumunda, Ziraat Bankası, sizlere banka şubelerine gitmeden de hem bankacılık işlemlerinizi, hemde kredi işlemlerinizi yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler nasıl işlem yapacakları hakkında araştırmalara başladı.

ZİRAAT BANKASI DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ VERECEK

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit kredi almak istiyorlarsa, 36 ay vadeye kadar 30000 TL ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere kredi imkanından faydalanabilmeleri için hızlı bir şekilde işlem yapılıyor. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız sizlerde başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden işlemlerimizi kolay birşekilde yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabilir. Emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden almaları durumunda şartsız olarak kredi onayı verileceği duyuruldu. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların bu banka üzerinden, şartsız kredi kullanabilmeleri için kredi onayı almadan önce banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışan kişilerin ayrıca son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere destek olacak olan Ziraat Bankası haricinde, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de nakit kredi kampanyasına katılabilir ve ihtiyacınıza bu bankalar üzerinden de istediğiniz zaman giderebilirsiniz. Halk Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte adından söz ettirmeye devam ederken, en düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara kredi imkanı sunmaya da devam edecektir.