TC vatandaşlarına 12.000 TL destek ödemesi yapılacak! 4 bankadan duyuru geldi!

4 banka üzerinden yapılan yeni açıklamada, 12000 TL'ye kadar destek ödemesi yapılacağı haberi geldi. 12000 TL ihtiyaç kredisi veya destek ödemesi alacak olan vatandaşlar, bu bankalar üzerinden banka kredi puanı uygun olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirmektedir. 4 banka yapmış olduğu bu kredi kampanyası duyurusu sonrasında banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar ile birlikte 18 yaşından büyük olan herkese kredi imkanı sağlayacağını duyurdu.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 12000 TL'ye kadar ödeme almaları ile birlikte ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak yapabilecekleri 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilecekler. Sizlerde aşağıdaki bankalar üzerinden bir tanesini seçerek ve size uygun olan banka üzerinden başvurumuzu yaparak, 12000 TL, kimlik numaramız üzerinden ödeme alabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, 12000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar, kimlik numaralarını 50 30 numaralarına göndermeleri durumunda bankadan kredi başvurusu yapabilir ve 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilir. 50 30 numarası haricinde internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak da işlem yapabilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşları hızlı bir şekilde kredi onayı sunuyor. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanmak istiyorsa, 3 ay ertelemeli kredi alabiliyor. Cebimde kredi kampanyasına katılmak için kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı 32 80 numarasına gönderin.

İŞ BANKASI

İş Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 12000 TL ödeme iş cep uygulaması üzerinden verilecek. Banka hesabınızın olması ve maaş müşterisi olmanız durumunda alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte iş cep uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurunuzu kolay birşekilde yapabilir ve düşük faizli kredi kullanabilirsiniz.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, hem SMS ile hemde internet bankacılığını kullanabiliyorlar. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Akbank kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına 44 25 numarasına gönderen vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi ödemesi imkanı sunuyor. Akbank Direkt uygulamasını kullanan vatandaşlar ise şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedirler.