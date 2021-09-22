Bir Afgan Gazetesi Taliban Altında Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

Siyahlar içinde üst düzey bir Taliban yetkilisi, mücadele eden haber odasına girdiğinde, bazı gazeteciler donakaldı, yüzlerine korku kazındı.

Bir kanepeye yürür ve o gün gazeteyi kapatıp kapatmamayı düşünen editörün karşısına oturur. Mollanın solunda, bir hafta önce bir kadın hakları protestosunu haber yaptığı için Taliban savaşçıları tarafından şiddetle dövülen iki muhabir var.

Konuşmaları Washington Post gazetecilerinin önünde ilerledikçe, Taliban yetkilisinin de endişeli olduğu ortaya çıkıyor. İri yapılı, siyah sarıklı adam, saldırıya uğrayan gazetecilerden Nemat Nakdi'ye dönerek, daha önce vahşeti ile tanınan bir hareketin temsilcisinden düşünülemeyecek olanı dile getiriyor.

Taliban'ın yeni oluşturulan medya komitesinin bir üyesi olan Sarujullhaq Omari, "Üzgünüz" diyor. "Ne olduğunu araştıracağız."

Bu, Taliban'ın Afganları - ve dünyayı, özellikle de batılı bağışçıları - en son tekrarının eskinin daha ılımlı, daha yumuşak bir enkarnasyonu ve temel özgürlükleri kutsal kılan bir olduğuna ikna etme girişiminin bir işaretidir. Ancak Afganistan'da kalan birkaç eleştirel sesten birini sağlayan bir yayın olan Etilaatroz'daki gazetecilerin hiçbiri, pişmanlığın samimi olduğuna inanmıyor. Editörleri, uzlaştırıcı ziyaretin şaşırtıcı olmakla birlikte, saldırılardan bir hafta sonra ve ancak gazetecilerin çürük vücutlarının görüntülerinin viral hale gelmesinden sonra geldiğini belirtiyor.

Özür dilese bile, fotoğraflara baktığında üzüldüğünü söyleyen Omari, gazetecilerin suçlu olduğunu öne sürüyor. Gazetenin daha sorumlu olması gerektiğini de ekliyor.

Omari, “Bunlar yasadışı olarak organize edilmiş protestolardı” diyor. "Daha dikkatli olmalısın. Böyle bir durumda, biz daha yeni kurarken böyle şeyler olabiliyor.”

Etilaatroz'un yazı işleri müdürü Zaki Daryabi, öfkesini gizleyerek ona bakıyor.

Daryabi daha sonra “Olanlar bir numara gibiydi” diyor. Küçük kardeşi Taki, Nakdi ile birlikte dövüldü. Daryabi, "Özür dilemekle birlikte, daha dikkatli olmamız gerektiğini, gazetecilerimize işkence yapmanın bizim hatamız olduğunu... meslektaşlarımızın başına gelenlerin sebebinin gazetecilik olduğunu söyledi" diyor. "Gerçek bir soruşturma diliyorum."

Taliban saldırıdan kendi savaşçılarını sorumlu tutarsa, hukukun üstünlüğünün herkes için geçerli olduğuna ve gazetecilerin haklarını savunmanın önemli olduğuna dair bir işaret verebilir. Ancak şimdiye kadarki mesajlar bundan başka bir şey iletti. Taliban geçen ay ülkeyi ele geçirdiğinden beri, 20 yıllık batı müdahalesinin en önemli başarılarından biri olan ülkenin canlı medya ekosistemini susturmaya çalıştılar.