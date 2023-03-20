Ziraat Bankası sabah yaptığı duyuru: Bankamatik kartı ve kredi kartı kullananlara 40.000 TL verecek

Ziraat Bankası üzerinden nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi olabileceğiniz bir ihtiyaç kredisi yeni kampanyası başladı. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden bankamatik kartı ile birlikte düzenli olarak kredi kartı kullanan tüm vatandaşlar için uygun faizlerle kredi ödemeleri verileceği ve bu kredileri hesaplara yatırılacağı açıklandı. Ziraat Bankası sabah yapmış olduğu Açıklama ile birlikte bankamatik kartı ve kredi kartı kullanan tüm vatandaşlar için 40 bin TL'ye kadar nakit kredi ödemesi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka şartları olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilecek ve nakit kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte vatandaşların hesaplarına yatırılarak de kullandırılacaktır. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Size en yakın banka şubesine giderek de kimliğinizle birlikte yapacağınız işlemlerde nakit kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verilecek ve banka müşterisi olan kişileri Ziraat mobil uygulaması üzerinden 36 ay vadeli kredi kullandırılacaktır.

31 Mart tarihine kadar devam edecek olan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de hızlı bir şekilde internet bankacılığı uygulamasını kullanarak Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların kendi banka hesapları üzerinden alacakları şifreler ile birlikte mobil uygulama ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden internet şubesine giriş yaparak buradan Kredi alabileceğinizi söylemek isteriz.