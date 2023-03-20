Peynir ekmek gibi satıyor! Skoda Kamiq için son fırsat! Bu fiyatları görenler bayiye koşuyor!

Skoda Kamiq için son fırsat! Bu fiyatları görenler bayiye koşuyor! Peynir ekmek gibi satıyor! Skoda marka otomobiller son zamanlarda dev indirimleri ile dikkatleri çekmeyi başardı. Büyük markanın sunduğu indirim olanaklarında birçok etkenin bulunduğu da biliniyor. Bu etkenlerin en başında fiyatlarda yaşanan ÖTV indirimi olarak ön plana çıkıyor. Düzenlenen yeni ÖTV indirimiyle birlikte Skoda marka otomobil fiyatlarında ciddi düzeyde düşüşler gözlemlendi. Bu indirimli fiyatlardan son zamanlardan en çok da vatandaşların memnun olduğu haberleri olarak ön plana çıkıyor.

Kişiler bu süreçte ideal fiyatlara Skoda marka araçların belirlenen modellerine sahibi olma fırsatlarına sahip olabilmektedir. Bu markanın sunduğu indirimlerin en büyük indirimler arasında yer aldığı görülüyor. Bu fırsatı kaçırmamak bağlamında herkes Skoda’nın beğendikleri modelini almak için firmanın bayilerine koşuyor.

Skoda Modeller 780.400 Bandına Geriledi!

Skoda model otomobillerin fiyatları oluşturulan indirim hareketleriyle birlikte günümüzde 780.400 TL bandına kadar geriledi. Fiyatlarda yapılan bu indirimlerle birlikte vatandaşlar mağazalara akın ederek Skoda marka otomobilleri satın alma yolunu tercih ediyorlar. Bu markanın özellikle Kamiq modeli şu fiyatlarla satışa sunuluyor:

Ø Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 780.400 TL

Ø Skoda Kamiq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 849.900 TL

Ø Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 859.900 TL

Ø Skoda Kamiq Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 929.400 TL

Skoda Kamiq 3 silindirli 1.0 TSI 115 PS (200 Nm tork), 4 silindirli 1.5 TSI 150 PS (250 Nm tork) ve 1.6 TDI 115 PS (250 Nm tork) motor seçenekleriyle satılmaktadır. Her üç versiyonda 7 ileri DSG yarı otomatik şanzımanla kombine edilmiştir.

Skoda Kamiq 1.0 TSI 115 PS versiyonu şehir içi 5.7 L, şehir dışı 4.4 L, ortalama 4.9 L, Skoda Kamiq 1.5 TSI 150 PS versiyonu şehir içi 6.4 L, şehir dışı 4.3 L, ortalama 5.0 L, Skoda Kamiq 1.6 TDI 115 PS versiyonu şehir içi 4.8 L, şehir dışı 3.9 L, ortalama 4.2 L yakıt tüketmektedir.