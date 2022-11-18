Ziraat Bankası, PTT, Halkbank, Denizbank ve Vakıfbank Emekli Olanlara Hemen Aynı Gün İçinde Ödeme Verecek!

Ziraat Bankası, PTT, Halkbank, Denizbank ve Vakıfbank Emekli maaşını kendi bankaları üzerinden alan vatandaşlara 40000 TL'ye kadar internet bankacılığı uygulamaları üzerinden bu hafta içerisinde başvuru yapmaları durumunda onay vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, PTT, Halkbank, Denizbank ve Vakıfbank üzerinden maaş almanız durumunda veya maaşınızı bu bankaları taşımanız durumunda düşük faiz oranlarından yararlanarak istediğiniz zaman nakit kredi alabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan işlemlerde uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası şubelerine giderek dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek, 40000 TL kredi ödemesi alabilirsiniz.

HALKBANK

Kamu bankası olan Halkbank, yapmış olduğu kampanyada özellikle kendi bankasında hesabı olan emeklere internet bankacılığı üzerinden gelir belgesi istemeden ihtiyaç kredisi ödemesi yapıyor. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu bu banka üzerinden de dilediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz.

PTT

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaralarını 30 50 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda PTT üzerinden şubelere gitmeden başvuru gerçekleştirebiliyor.

DENİZBANK

Denizbank, yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte son zamanlarda adından söz ettirirken, özellikle kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda, şubeler üzerinden hemen onay alabileceğini açıkladı. Emekli maaşınızı, Denizbank şubesine taşıyarak, bireysel müşteri temsilcisi üzerinden 40000 TL ve üzerinde kredi başvurusu gerçekleştirebilirsiniz.

VAKIFBANK

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan kişiler, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere giderek işlemlerini hızlı birşekilde gerçekleştirebilmektedir. Kamu bankası Vakıfbank kredi alacak kişilere 40 bin TL veriyor ve 24 ay veya 36 ay vadeye kadar geri ödemenizi istiyor!