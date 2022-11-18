Cumhurbaşkanı Açıkladı! Kasım Ayının Son Haftasına Kadar Emekli ve Asgari Ücretliye Ödeme Olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuruda, emekli olan ve askeri ücretli olan vatandaşların kamu bankalar üzerinden düşük faizlerle nakit kredi alabileceği haberi verildi. Emekli olan vatandaşlar için yapılan kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilerek, sadece kamu bankaları üzerinden destek ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Emekli ve Asgari Ücretliye Ödeme Olacak

Emekli olan ve asgari ücretle çalışan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde nakit ihtiyacını 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödemeli olarak alabilecekleri bu kampanyalardan faydalanmak için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine gitmeleri yeterli olacaktır. Emekli olan ve asgari ücretle çalışan vatandaşlar, 50000 TL kredi ödemeleri almaları durumunda uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, onay alabileceklerdir.

Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemeleri 5 dakika içerisinde sizin internet bankacılığı uygulamaları üzerinden hesaplarınıza yatırılarak kullandırılacaktır.

Emekliye Müjde!

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi başvurularını yapmak isteyen kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini yapabilmeleri için maaş müşterisi olmaları veya ilk defa maaşını bu bankalara taşımaları isteniyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirebilir ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz.

Sigortalı Olarak Çalışan!

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise başvurularını gerçekleştirmek isteyen müşterilerin en son işyerlerinde, başvurularını gerçekleştirebilmeleri için 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmasını istemektedir. Belirtilen kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan kredi ödemelerinde uygun faizlerle yararlanacak olan kişilere emekli maaş hesapları üzerinden kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesine girerek buradan da ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak da işlem yapabileceğinizi söylemek istiyoruz.