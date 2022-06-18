Emekli Kurban Bayramı İkramiyesi Yattı! Zamlı Olarak Hesaplarda!

Emekli olan kişiler, emekli ikramiyesi zam olayını merak ederken, Kurban bayramı ikramiyelerinin ne kadar olduğunu da araştırmaktadırlar. Emekli maaşlarına her yıl olduğu gibi bu yıl içinde de Temmuz ayı içinde 2.zam yapılacaktır. Emekli kurban bayramı ikramiyeleri ile birlikte, emekli maaşlarında da zam yapılacaktır. Son zamanlarda ne zaman yatacağı oldukça fazka araştıran emekliler, emekli ikramiyelerini Haziran ayı sonunda alacaklardır. Şu an için bir net zam konuşulmasa da Cumhurbaşkanı kararı ile 1750 TL olabileceği konuşulmaktadır.

Bilindiği gibi Ramazan bayramında emekli olan kişilere 1100 TL ödeme yapılmıştı! Emekli maaş hesaplarına göre 1100 TL ödeme alan kişiler ve Ramazan bayramından sonra da emekli olan kişiler, Kurban bayramı ikramiyesi de alacakladır. Tam tarih belli olmasa da Haziran ayı sonunda hesaplara ödemeler yapılacaktır.

Pandemi ve ekonomik sıkıntılar ile boğuşan emekli, bayramlarda aldıkları ikramiyeleri dört gözle bekler oldu. Emekli maaşı alan herkes, maaşına göre emekli bayram ikramiyesi alacak. Emekli bayram ikramiyesi alacak kişiler, Kurban Bayramından önce bu ödemeleri hesaplarında görecek. Özellikle kurban bayramında kurban alacağı düşünülen emekiller için önceden para ödemeleri yapılmaktadır. 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramından 15 gün önce emekli ikramiyelerinin zamlı olarak yatması bekleniyor. Sizlere her gün aldığımız bilgiler ile bu konu hakkında detayları paylaşacağız.

Emekliye Zamlı Maaş

Emekli olan kişilere ayrıca zamlı maaş yatacak. Emekli maaşını bankalar üzerinden alan kişilere, SGK Temmuz ayında zam yapacak. Bu zam son 6 aylık enflasyona göre belirlenmektedir. Bu zamlı maaşları bayramdan önce alabilecek miyiz araştırmasını yapan emekliler için henüz böyle bir şey olmadığı açıklandı. Emekli maaş zammı yapıldıktan sonra aynı maaş tarihinde Temmuz maaşlarınızı alacaksınız.

Emekli İkramiye Zammı Olursa Ne Kadar Alacağım?

1100 TL olan emekli ikramiyelerinde %25 zamlı olarak ödeme alırsanız, 1375 TL olarak ödeme alacaksınız. %50 Zamlı olarak işlem yaparsanız, 1650 TL olarak ödemeler alınmaktadır. Emekli maaş ikramiyelerinde ise zamlı maaşlara göre ayrıca yüzdeli olarak değil, 1750 TL net olarak da yatması söyleniyor. Ayrıca Kurban Bayramı haricinde emeklilere yılbaşında da ikramiye verileceği konuşuluyor.