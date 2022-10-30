Ziraat Bankası Öğlen 13:00'den Sonra Banka Hesabı Olan Kişilere Nakit Ödemesi Yapıyor! Başvuru İnternetten Oluyor

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden bugün itibariyle internet bankacılığı uygulamaları üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi 50000 TL'ye kadar ödeneceği açıklandı. Ziraat Bankası, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli, kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşlar için başlatmış oldukları bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde, diledikleri zaman kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle ihtiyaç kredisi başvurusu nda bulunarak, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için hazırlanacak olan kredi ödemelerinde, bireysel müşterilere belirli şartlar dahilinde 50000 TL, ödemeler hemen internet üzerinden yapılıyor. Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi gerçekleştirecek olan Ziraat Bankası, özellikle emekli müşterilerine destek vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa başvurularını yapmadan önce emekli maaşlarını Ziraat Bankası şubelerine taşımaları istenmektedir. Ziraat bankasına taşımış olduğunuz emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapılarak kredi ödemesi yapılıyor. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi başvurularını gerçekleştirerek nakit ödemeler gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç veriliyor ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılıyor.