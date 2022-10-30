Emeklilere kesin ödeme! Bugün başlayan kampanyada emekli ödemeleri gündem oldu!

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyor olmanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar alabileceğiniz gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyası 100000 TL'ye çıkartıldı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle ihtiyaç kredisi başvurularında bulunacak olan vatandaşlar için yapılan işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere 100000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi yapacağını duyurdu.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini ve onaylanan kredileri hesaplarına yatıracağını açıkladı. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalarda özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hemen kredi onayı verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için başvurularını gerçekleştirecek olan tüm ihtiyaç kredisi sahiplerine nakit ihtiyacı olması durumunda hemen ödeme vermektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için hazırlamış oldukları bu kampanyalarda 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini hemen yirmidört ay vadeli olarak hesaplarınızı yatırmaktadır.

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyor olmanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşların 3 ay ertelemeli olarak alabilecekleri bu kampanyalarda özellikle diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak için de ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Emekli maaşınızı ilk defa Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubesine taşıyor olmanız durumunda ise sizlere daha yüksek limitlerde krediler verilerek, tüm banka borçlarınız kapatılır ve tek biryere ödeme kolaylığı sağlanarak, sizlere hem ihtiyaç kredisi hemde borç transfer kredisi verilmektedir.