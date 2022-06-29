Ziraat Bankası Ödemeleri Veriyor! 0.77 Faiz Oranları ile kredi verilecek mi?
Ziraat Bankası Ödemeleri Veriyor! 0.77 Faiz Oranları ile kredi verilecek mi?
Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 0.77 faiz oranları ile kredi alabileceksiniz. Banka bu kampanya hakkında duyurular paylaştı. Nakit ihtiyacı olan kişiler hemen ödeme almaktadır. Son dakika haberine göre Ziraat Bankası ve diğer bankalar üzerinden kredi alan ve bu kredileri düzenli ödeyen kişilere hemen ödeme verilmektedir. Ziraat Bankası banka hesabı olan kişiler ise 0.77 faizlerle kredi 5000 TL alacaklardır.
Ziraat Bankası başlattığı bu kampanyada bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler için destek verecek. Ziraat Bankası nakit kredisi için başvuru yapmak isteyen kişilere emekli olması durumunda daha düşük faizle kredi verecek. Sizlerde bankanın kredi kampanyasına katılarak işlem yapacaksanız banka resmi internet sitesi üzerinden güncel faiz oranları hakkında bilgi alabilirsiniz.