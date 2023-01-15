Çalışan, Emekli Olan ve TC Vatandaşı Olan Herkes Alabilecek! TC Kimlik Numarası ile 100.000 TL Nakit İmkânı!

TC Kimlik numarası ile çalışan, emekli olan her Türk Vatandaşı alabilecek! TC kimlik numarasına göre dağıtılacak 100 bin liralık tutar için başvuru yapabilirsiniz. Kimlik bilgileri ile verilecek olan 100 bin liralık para ödülü için başvurular başladı. Yapı Kredi Bankası ile Denizbank uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Birçok banka kendi internet siteleri üzerinden bildiri yayınlandı. İhtiyaç sahiplerine 36 ay vadeli 100 bin liralık ihtiyaç kredisi kullandırılacak.

Bankalar Tarafından Sunulan Kredi İçin Şartlar Neler?

Kampanya dâhilinde 100 bin liralık krediyi kullanmak isteyen kişiler, kredi için başvuruda bulunabilir. Sürecin daha hızlı bir şekilde işlemesi için bankaların kredi notları önem taşıyor. TC kimlik numarası üzerinden 100 bin liralık nakit para için kredi şartlarını sağlamaları gerekir.

100 bin liralık ihtiyaç kredisinde 36 ay vade bulunuyor. İsteyen vatandaş ilk ödemeyi 3 ay sonra yapabilir. Kredinin kullanılabilmesi için kredi notunun 1200 ve üzerinde olması gerekir.

Krediyi kullanabilmek için iyi bir kredi puanına sahip olmanın yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, 20 yaşının doldurulmuş olması gerekir. SMS yöntemi ile başvuru yapıldığında banka size hızlı bir şekilde geri dönüş yapıyor.

İhtiyaç kredisi için Bankalara nasıl başvuru yapılacak? Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden nasıl başvuru yapılır? Her iki bankaya da SMS üzerinden başvuru yapılabilir. SMS yöntemini kullanan vatandaşlarda mesaj ücreti alınır. Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile başvuru yapmak için 4411 nolu numaraya Bireysel TC kimlik ile birlikte aylık gelir yazılarak mesaj atılır.

Denizbank üzerinde ise başvuru yapmak isteyenler 3280 nolu numaraya Kredi TC kimlik numarası yazılarak mesaj gönderilir. Gönderilen mesajın ardından sonuç beklenir. Nakit ödemeler anında yapılır. Kredisi onaylanan vatandaş en yakın banka şubesine giderek nakit ödemeyi alabilir.