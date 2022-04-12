Ziraat Bankası Nakit Kampanyasına Katılmak Artık Çok Basit! Banka Genel Müdürlüğünden Duyuru Yapıldı. 50.000 TL ödeme verilecek. Tek kalemde onay verilecek. Ziraat Bankası üzerinden devlet destekli 50000 TL'ye kadar nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada Genel Müdürlük tarafından onay verilecek ve bir gün içerisinde kredi kullanmış olacaksınız. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecek ve bireysel ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Son dakika haberine göre, Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurular için ekran açıldı

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de başvurusunu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılmak isteyen kişilerin bireysel müşteri olması gerekmektedir. Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, 50000 TL'ye kadar kredi kullanmaları durumunda ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanından da faydalanıyor.

Düşük faiz oranları ile kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara 50000 TL ödeme almaları durumunda diğer bankadaki olan borçlarında bu para üzerinden kapatabilir ve tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilir.

50000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde en fazla 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabiliyorsunuz. Kredi taksitlerini, isterseniz üç ayda bir isterseniz iki ayda bir ödeme kolaylığı sağlayan Ziraat Bankası, emekli olan kişilerle birlikte sigortalı olarak çalışan kişilerden bazı şartlar istemektedir. Sigortalı olarak çalışacak olan vatandaşların en az son işyerinde 6 aydır sigortalılık primlerinin yatıyor olması, emekli olan vatandaşların ise emekli maaşlarını bu banka üzerinden alıyor olması gerekmektedir.