Garanti Bankası bankamatik kartına yükleme yapıyor! Başvuru yapmanıza gerek yok, 43.000 TL ödeme alın

Garanti Bankası üzerinden, bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 43000 TL ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacak. Bank üzerinden yapılan kampanya duyurusunda, 43000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşların bireysel tüketici kredisi olarak bu başvuruları yapabilecekleri haberi geldi. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden başlattığı bu kampanya duyurusu sonrasında bayrama kadar verilecek olan çok düşük faiz oranları ile işlem yapacak.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar garanti Bankası üzerinden kredi imkanından faydalanacak ve hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanacaklardır. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir, sonucunu öğrenebilir ve banka kredi puanınıza göre uygulanacak olan faiz oranlarından yararlanarak 43000 TL İhtiyaç Kredisi kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası üzerinden 43000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa en yakın Garanti Bankası şubesine giderek buradan işlemlerini yapabiliyor.

Garanti Bankası, 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda en az son işyerlerinde 3 aydır sigorta primlerinin yatıyor olmasını, banka tarafından istenen ilk şartların başında gelmektedir. Garanti Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, ayrıca banka şubelerine gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bunun için bankanın mobil uygulamasını kullanabilir veya banka müşteri hizmetleri numarasını arayarak, kendi hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istediğinizi belirtebilirsiniz.