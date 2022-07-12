Ziraat Bankası nakit isteyenlere yeni paket açıkladı! TC kimlik numarasını yazana 20.000 TL ödeme verilecek!

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 20000 TL'ye kadar nakit kredi verilmektedir. 20.000 TL kredi başvurusu 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Ziraat bankası kredi kampanyası 20.000 TL olarak verilirken, başvuru yapan kişilere aynı gün içinde hesaplarına da ödemeler yapılmaktadır. Kredi notu düşük olan kişilerin banka kredi puanı uygun olması durumunda kredileri hemen ödemeli olarak verilmektedir. Kredi notu düşük olan kişiler özellikle emekli olması durumunda emekli maaşlarına göre krediler verilmektedir.

NAKİT KREDİ BAŞVURUSU

Nakit kredi alacak kişilere uygun faizlerle işlem yapılacak. Bunun için öncelikli olarak kredi başvurusu yapılması gerekiyor. Ziraat bankası nakit kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli için başvuru yapmak istiyorsa, öncelikli olarak başvurusunu bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapabilmektedirler. Nakit kredi başvurusu yaptığınız zaman sizlere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunulacaktır

Banka resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvuruda sizin kredi notu ve gelir durumunuz sorgulanır, kredi onayını genel müdürlük verir. Bu şekilde sizlerde kredi onayı alıp almadığınızı 10 dakika içinde öğrenirsiniz. İnternet sitesi üzerinden başvuru yaparak kredi onayı alan kişiler, en yakın banka şubelerine giderek buradan kredileri hakkında bilgi alabilir ve banka şubelerinden kredi kullanımını gerçekleştirebilir.

Banka hesabı olanlar ise Ziraat Mobil uygulaması üzerinden kredi alacaklardır. Ziraat Mobil uygulaması üzerinden kredi almak istiyorsanız, banka hesabınız üzerinden internet şifresi almanız gerekecektir. Kredi notu uygun olan kişiler, mobil uygulama üzerinden 7 gün 24 saat başvuru yapabilmektedir.