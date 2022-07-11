Biden'in Yeni Silah Yasasını Kutlaması Son Atışlarla Bulanıklaştı

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Joe Biden, silah şiddetini "gerçek ilerleme" olarak azaltmayı amaçlayan yeni bir iki partili yasayı selamladı, ancak yalnızca 16 gün geçtikten sonra "daha yapılması gerektiğini" söyledi, bu yasa zaten başka bir kitlesel çekimin gölgesinde kaldı.

Buffalo, New York ve Uvalde, Teksas'taki son silahlı saldırılardan sonra kabul edilen tasarı, gençlerin silah satın alma gereksinimlerini kademeli olarak sertleştiriyor, ateşli silahları daha fazla yerli tacizciye reddediyor ve yerel makamların geçici olarak silah almasına yardımcı oluyor tehlikeli olarak değerlendirilen insanlardan.

Ancak Pazartesi sabahı Beyaz Saray'daki "kutlama", Illinois, Highland Park'taki bir silahlı adamın Bağımsızlık Günü geçit töreninde yedi kişiyi öldürmesinden bir hafta sonra geldi; bu, yeni yasanın Amerikan kitlesel silah şiddeti olgusunu ele almadaki sınırlamalarının açık bir hatırlatıcısıydı. Ve bu, Demokratik valilerin silahlı şiddet karşısında öfke sunma mantosunu üstlendikleri gibi geliyor.

Biden, yasayı hazırlayan ve destekleyen iki partili bir grup milletvekilinin yanı sıra Illinois Valisi J.B. Pritzker ve Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering de dahil olmak üzere yerel yetkililer de dahil olmak üzere Güney Çimlerinde yüzlerce konuk ağırladı. Hem kitlesel çekimler hem de günlük silahlı şiddet mağdurlarının aileleri.

Biden, "İşiniz, savunuculuğunuz, cesaretiniz nedeniyle, bugün ve yarın bundan dolayı hayatlar kurtarılacak" dedi.

Cumartesi günü Biden, Amerikalıları silahlı şiddetten nasıl etkilendiklerine dair hikayelerini metin yoluyla (yeni bir Beyaz Saray iletişim stratejisi) paylaşmaya davet etti ve "Daha Güvenli Topluluklar Yasası'nın geçişini kutlamaya ev sahipliği yapıyorum." Pazartesi günü bazı hikayelerini, silahlı şiddet nedeniyle yetim kalan çocuklar ve çatışmalar nedeniyle travmatize edilen insanlar hakkında anlattı.

Yasa, Kongre'nin 1993'te süresi dolmuş bir saldırı silahı yasağını yürürlüğe koymasından bu yana onayladığı en etkili ateşli silah şiddeti önlemidir. Yine de silah kontrolü savunucuları — ve hatta Beyaz Saray yetkilileri - zafer ilan etmenin erken olduğunu söylüyorlar.

Guns Down America özel grubunun direktörü Igor Volsky, "Burada kutlanacak pek bir şey yok" dedi.