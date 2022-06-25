Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olanlara anında ödemeli ihtiyaç kredisi duyurdu!

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruyla birlikte vatandaşlara 36 ay vadeli yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası hazırladığını açıkladı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruyla birlikte bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olmak kaideyle bu banka üzerinden kredilerini hızlı bir şekilde kullanabilecek, nakit kullanmaları durumunda da 3 ay ertelemeli olarak ilk taksit ödemelerini yapabilecek. Ziraat Bankası Bireysel müşterilerine kullandıracağı bu kredilerde 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi onayı verirken, ayrıca, 50000 TL kredi kullanacak olan vatandaşların da banka şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğini söyleyebiliriz.

50000 TL üzerinde kredi kullanacak olan kişiler, 100000 TL'ye kadar kullanacakları tüm kredilerde yirmidört ay vadeli olarak işlem yaparken, 100000 TL üzerindeki tüm kredilerde ise bankalar, oniki ay vadeli olarak sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir, kredi başvuru formunu doldurduktan sonra başvuru formuna yazmış olduğunuz cep telefonu numaranız üzerinden kredinize hemen kullanabilir, onaylanan tutarı da aynı gün içinde banka hesabınıza yatırabilirsiniz.

Ziraat Bankası şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi imkanından faydalanabiliyor. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşların emekli olmaları durumunda maaş müşterisi şartı ile kredi imkanı veriliyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası şubeleri üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, özellikle banka kredi notunuz düşük olsa bile sizlere kredi onayı verileceğini, unutmayın.

Cep telefonunuz üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, Ziraat Bankası, mobil uygulamasını cep telefonunuza indirerek hızlı bir şekilde kredi kullanabilir, düşük faiz oranları, masrafsız ve gelir belgesiz yapılan ve ay sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyaya katılabilirsiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden tüm faiz oranlarını öğrenebilir hesaplamalarınızı yapabilir ve diğer bankanın yapmış olduğu tüm kredi kampanyalarını İnceleyebilirsiniz. Ziraat Bankası, bu krediler haricinde diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatmak istiyorsanız sizlere borç transferi kredisi imkanı da sağlamaktadır. Borç kapatma kredisi alacaksınız, güncel ihtiyaç kredisi ve güncel kredi kartı borçlarınızı tek bir yerde toplayabilirsiniz.