Ziraat Bankası Müşterileri 15 Gün İçinde 150 Bin TL Nakit Alacak, TC Kimlik İle Başvuru Yapmak Yetecek!

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, 150.000 TL ihtiyaç kredisi ve içinde borçlarınızı da kapatabileceğiniz borç transferi kredisi için duyuru yaptı. Ziraat Bankası üzerinden nakit alacak kişilere, 3 ay ertelemeli ve 12 ay vadeli olarak ödenecek 150.000 TL kredi için Pazartesi günü başvurular başlayacak ve sadece 15 gün sürecek.

Kampanyaya katılmak isteyenler bireysel müşteri olması durumunda, sigortalı olarak çalışıyor olması ve emekli olması durumunda kredi alabileceklerdir. Devlet memuru olan vatandaşlarda kimlikleri ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek ve 150.000 TL için başvuruda bulunabileceklerdir. Ziraat Bankası'nın yaptığı son kampanyaya katılacak olan kişilerin esnaf olması durumunda, ticari müşteri olması ve en az 2 yıllık vergi levhası olması gerekmektedir.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU İÇİN KOLLARI SIVADI!

Ziraat Bankası üzerinden 15 gün sürecek bu kampanyaya katılmak isteyenler, banka şartlarına uygun olması durumunda 15 gün içinde düşük faizli kredi alabileceklerdir. Düşük faizli kredi alacak kişiler, uygun faizlerle bu kredileri aldıkları zaman 150 bin TL üzerindeki kredilerde borç kapatma yapmak zorunda bırakılacak.

Tüm banka kredi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir yerde ödemek için Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılacaksınız. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası bu kampanyayı sizlere yapacak ve ihtiyacınız olan tüm tutarı almış olduğunuz maaşa göre belirleyeceksiniz.

150.000 TL ihtiyaç kredisi için faiz oranları 1.53 olarak belirlenecek. Maaş alan müşteriler daha uygun faizlerle kredi kullanacaklardır. Özellikle daha önce bu bankadan kredi alıp, düzenli ödeyen iyi müşterilerde kredileri hemen hesaplarına atarak kredi başvurusu yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine kimlik ve gelir belgesi ile gidebilirsiniz. Ziraat Bankası müşteri temsilcisi üzerinden yapacağınız kredi başvurusu sonrasında banka 5 dakika içinde sizlere ne kadar kredi onayı verdiğini gösterecektir. Kredi onayı alan kişiler, aynı gün içinde kredi kullanıp, diğer bankalardaki borçlarınıda IBAN numarası vererek kapatacaklardır. Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları üzerinden de bu kredi kampanyasına benzer kampanyalara katılabilirsiniz. Vakıfbank ve Halkbank 150.000 TL'ye kadar verdiği kredilerde 12 ay vadeli olarak işlem yapmaktadır.

NOT: 36 ay vadeli olarak kredi almak istiyorsanız, 50.000 TL'ye kadar başvuru yapmanız gerekiyor. 50.000 TL ile 100.000 TL arasında 24 ay vade, bu limitler üzerindeki tüm krediler 12 ay vadeli olarak verilmektedir.